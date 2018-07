Pakistan : l'ancien champion de cricket Imran Khan Premier ministre ?

Dès ce jeudi, Imran Khan a revendiqué sa victoire dans un discours diffusé à la télévision : "Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi. On nous a donné un mandat, et je remercie Dieu !"Vingt ans après sa première candidature, le parti de l'ex-champion de cricket, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) est donné vainqueur aux législatives, loin devant ses rivaux, mais sans atteindre la majorité absolue. Les projections officieuses et partielles des médias attribuent au PTI au moins 119 sièges de députés, alors qu'une majorité de 137 sièges est nécessaire à la formation d'un gouvernement.Il lui faudra donc trouver des alliances.Cette victoire écrasante, les partisans d'Imran Khan l'ont déja célébrée dans plusieurs quartiers de la capitale, dès mercredi soir. Pour certains candidats en lice, toutefois,cette élection serait entachée de fraude. Le dirigeant du PML-N, Shabaz Sharif, frère de l' ancien Premier ministre Nawaz Sharif emprisonné pour corruption, a déjà fait savoir qu'il rejetait les résultats du scrutin. Selon lui, il aurait été manipulé par l'armée, qui soutiendrait Imran Khan : "Les Pakistanais ne vont jamais accepter une telle injustice dans leur scrutin. Ils vont protéger leurs droits démocratiques, politiques et juridiques et vont utiliser toutes les options possibles."C'est dans ce contexte tendu que les résultats officiels devraient être annoncés ce vendredi, assure la commission électorale du pakistan. Cette élection, d'un gouvernement civil à un autre, se voulait un exemple de transition démocratique,dans un pays gouverné pendant plus de trente ans par les militaires. Mais ces soupçons qui pèsent à nouveau sur l'armée vont peut-être ramener l'instabilité politique dans le pays.