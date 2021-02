Pakistan: les trois alpinistes disparus sur le K2 considérés comme morts

Les trois alpinistes disparus depuis deux semaines dans l'ascension du K2 au Pakistan sont désormais considérés comme morts, ont annoncé jeudi les autorités pakistanaises, mettant officiellement fin aux opérations de sauvetage.

Partis le 5 février à l'assaut du deuxième plus haut sommet de la planète (8.611 m), l'Islandais John Snorri, le Pakistanais Muhammad Ali Sadpara et le Chilien Juan Pablo Mohr n'ont plus donné signe de vie depuis lors.

"Tous les météorologues, les alpinistes, et les experts de l'armée pakistanaise sont arrivés à la conclusion qu'un être humain ne peut vivre aussi longtemps dans des conditions météo aussi rudes. C'est pourquoi nous annonçons qu'ils sont morts", a déclaré en conférence de presse Raja Nasir Ali Khan, le ministre du Tourisme de la région du Gilgit-Baltistan (nord), où est situé le K2.

Des hélicoptères et avions de l'armée pakistanaise, et les technologies radars les plus sophistiquées ont été utilisés pour venir au secours des trois hommes. Mais ils n'ont jamais pu être localisés.

Des recherches pour tenter de retrouver les corps se poursuivront, a précisé le ministre.

"Ma famille a perdu un bon père et le Pakistan un grand alpiniste, courageux et expérimenté", a déclaré Sajid Ali Sadpara, le fils de Muhammad Ali Sadpara.

Il avait commencé l'ascension avec le trio avant de devoir renoncer à la demande de son père quelques centaines de mètres sous le sommet, car sa bouteille d'oxygène ne fonctionnait pas.

Le sort des trois hommes a captivé les réseaux sociaux au Pakistan, où Muhammad Ali Sadpara est l'alpiniste local le plus renommé.

Il est surtout connu pour avoir réussi en 2016 avec deux Européens la première ascension hivernale d'un autre "8.000" pakistanais, le Nanga Parbat (8.126 m).

Il avait escaladé huit des 14 sommets de plus de 8.000 m de la planète, et le gouvernement pakistanais s'était engagé en janvier à le financer pour qu'il puisse gravir les six autres.

La saison hivernale a été particulièrement meurtrière au Pakistan, avec un total de six morts depuis le début de l'année.

Deux alpinistes s'étaient déjà tués sur le K2, où les conditions en hiver sont souvent terribles, avec des vents pouvant atteindre 200 km/heure et une température tombant parfois à -60 degrés Celsius. Un autre avait trouvé la mort en préparant l'ascension du Broad Peak (8.047 m).

En janvier, dix alpinistes népalais avaient fait sensation en réussissant la première ascension hivernale du K2.