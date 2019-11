Pakistan: premières funérailles des victimes du train incendié

Le Pakistan a commencé tôt vendredi à ensevelir les premières victimes du dramatique incendie d'un train de passagers qui a coûté la vie à au moins 74 personnes jeudi, alors des dizaines de familles attendaient dans l'angoisse des nouvelles des disparus.

L'incendie, qui s'est déclaré jeudi matin à bord d'un train de passagers dans la province du Pendjab (centre), a choqué le pays, où les accidents ferroviaires sont pourtant fréquents. Il a été attribué par les autorités à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz, alors que des passagers se préparaient un repas à bord du train.

La plupart des victimes sont des pèlerins du sud du pays qui se rendaient à un grand rassemblement religieux annuel à Raiwind, près de Lahore (Est). Le train était en marche lorsque le feu s'est déclaré et plusieurs personnes ont péri ou se sont blessées à la tête en sautant du train en mouvement.

Trois wagons bondés ont été entièrement ravagés par les flammes et de nombreux corps sont carbonisés au point d'être méconnaissables, selon les autorités.

La ville de Mirpurkhas, dans le sud du pays, a été particulièrement affectée par la tragédie. Sur les quelque 74 personnes parties de cette ville pour participer au rassemblement religieux, huit sont confirmées avoir péri, 24 ont été blessées et au moins 40 sont toujours portés disparues, a indiqué le commissaire adjoint de la ville, Attaullah Shah.

"La voiture numéro 12 était occupée par les habitants de Mirpurkhas. C'est celle qui a été le plus touchée par l'accident. Il n'y a jamais eu d'événement aussi tragique pour les gens de Mirpurkhas", a-t-il déploré tard dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que les corps des premières victimes de l'accident étaient ramenés en ville par ambulance pour y être enterrés.

"Malheureusement, les autres ne pourront être identifiés qu'après des tests ADN, qui qui prendra au moins quatre semaines", a-t-il ajouté, précisant que les autorités avaient pris des mesures pour faciliter les prélèvements pour les familles.

- Ville en deuil -

Les proches des victimes se sont rassemblés en pleine nuit au bureau de M. Shah, où se déroulaient l'accueil des corps et la remise des certificats de décès et autres procédures administratives.

Ils se sont précipités vers les ambulances à leur arrivée, pleurant et s'étreignant devant les dépouilles enveloppées de linceuls blancs.

Le premier enterrement, celui d'un mécanicien quadragénaire, s'est déroulé peu après les prières du matin et une centaine de personnes y ont assisté.

Les femmes, qui ne participent généralement pas aux obsèques au Pakistan, ont observé depuis les toits des maisons avoisinantes la cérémonie à la mosquée Bismillah. Au moins 42 fidèles de cette mosquée se trouvaient dans le train.

Mirpurkhas, ville agricole d'environ un demi-million d'habitants, dans la province du Sindh, était elle-même en deuil suite à l'annonce du drame. Les commerçants ont spontanément fermé leurs magasins pour rendre hommage aux victimes.

"Nous avons entendu la nouvelle tragique de l'accident et de l'incendie du train", relate Mohammad Anwar, 57 ans, professeur dans une école publique. "On ignore où se trouve l'imam de cette mosquée", a-t-il déploré à propos de la mosquée Bismillah et lui-même est sans nouvelles de l'un de ses neveux.

"J'étais au travail lorsque j'ai entendu la nouvelle de l'accident. Je suis rentré précipitamment à la maison. J'ai consolé mon père, ma mère et mes soeurs qui pleuraient", raconte de son côté un autre habitant, Yawar Hussain, 23 ans.

Le jeune homme est arrivé à la résidence du commissaire adjoint serrant dans ses mains la photo de son frère cadet de 20 ans, porté disparu depuis la veille.

Le ministre des chemins de fer Sheikh Rasheed Ahmed a admis jeudi que cela avait été une "erreur de ne pas avoir empêché les pèlerins en route pour le rassemblement d'apporter des réchauds et des bonbonnes" de gaz à bord du train.

"Mais cela ne se reproduira pas à l'avenir", a-t-il ajouté.