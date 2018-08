Pakistan : renouveau au sommet avec Imran Khan Premier ministre

Imran Khan, c'est l'arrivée au pouvoir d'un outsider dans le jeu politique au Pakistan. L'ancien champion de cricket de notoriété mondiale, légende du sport national, a longtemps fait la Une de la presse pour ses frasques avec les femmes.



Le voilà aujourd'hui propulsé au sommet, fort de la victoire de son parti aux législatives à la tête du Mouvement pour la Justice au Pakistan. Elu avec 176 voix à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, soit quatre de plus que nécessaire,

Imran Khan promet de faire le ménage parmi les corrompus et de demander des comptes à tous ceux qui ont volé le pays, ce qui lui a valu de nombreux ennemis, à commencer par les partisans du frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif et la Ligue musulmane.

Son avènement ouvre une nouvelle ère politique, romptant avec des décennies d'alternance entre partis traditionnels - Ligue musulmane du Pakistan (PML-N) et Parti du peuple pakistanais (PPP) - et pouvoir militaire. Mais le nouveau Premier ministre va devoir composer pour mener à bien son programme dans un contexte d'économie dégradée, de démographie en pleine expansion et de précarité sur le front sécuritaire.