Panthéon: "pas normal que les femmes soient si peu nombreuses" dit Royal

L'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal a jugé dimanche qu'il n'était "pas normal" que les femmes "soient si peu nombreuses" à être accueillies au Panthéon, plaidant notamment pour l'entrée d'Olympe de Gouges, de Louise Michel ou de Simone de Beauvoir.

Saluant lors de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3 la panthéonisation de Simone Veil - cinquième femme à être ainsi distinguée - et de son époux Antoine, elle a rappelé que la rescapée de la Shoah avait elle-même "signé une pétition pour que des femmes entrent" dans ce lieu.

"Il y a 75 hommes, donc il y a encore une marge de progression", a déclaré l'ambassadrice française pour les pôles Arctique et Antarctique, plaidant pour davantage de parité dans ce domaine, afin d'honorer "les femmes qui ont beaucoup donné à la nation".

"Ce n’est pas normal qu’elles soient si peu nombreuses, comme le disait déjà Simone Veil. On pourrait mettre OIympe de Gouges, Louise Michel, Simone de Beauvoir par exemple, c’est-à-dire les femmes dont le combat pour les femmes, contre toutes les formes de discrimination et toutes les formes de subordination, ont été essentielles et cruciales. Mais comme c'était considéré comme un combat subalterne, elles n’ont jamais été reconnues en tant que telles. Il est temps que ce soit le cas", a ajouté Mme Royal.

La finaliste de la présidentielle de 2007 retient aussi de Mme Veil "une grande militante de l'environnement".

"Elle faisait d’ailleurs partie de la délégation de François Mitterrand lors du premier sommet pour la planète en 1992 à Rio. L’autre aspect, c’est quand même la mère. Dans toutes les belles choses qui ont été dites ces derniers jours, j’ai trouvé que le message de ses fils était extraordinaire, parce qu’il disait tellement de leur mère", a ajouté Mme Royal.