Paralympiques-2022: Russes et Biélorusses participeront sous bannière "neutre"

Fin du suspense: les sportifs russes et biélorusses ont été autorisés mercredi à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débutent vendredi, malgré le conflit en Ukraine, a annoncé mercredi le Comité international paralympique (CIP).

Alors que l'ombre d'une exclusion planait sur les athlètes des deux pays, l'organisation internationale a décidé de les laisser concourir, mais sous bannière "neutre".

"Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles", a précisé le Comité international paralympique dans un communiqué.

Cela change peu de choses pour les sportifs russes, qui ne pouvaient déjà pas concourir sous le drapeau de leur pays en raison des sanctions visant la Russie pour dopage institutionnalisé.

L'Ukraine est plongée dans l'expectative depuis le lancement la semaine dernière par le président russe Vladimir Poutine d'une "opération militaire" devenue une invasion à grande échelle.

Au diapason de la condamnation générale de nombreux gouvernements, les instances sportives internationales sont lancées dans un processus de rupture avec Moscou depuis quelques jours.

Le Comité international olympique (CIO) a accusé la Russie d'avoir brisé la trêve olympique. Il a exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Biélorusses, dont le pays collabore à l'invasion de l'Ukraine.

La Fédération international de football (Fifa) a ainsi exclu la Russie de la Coupe du monde 2022. Et de nombreuses fédérations (athlétisme, patinage, rugby, boxe, natation) ont annoncé des mesures d'exclusion visant les sportifs russes, et parfois biélorusses.

- "Pas des agresseurs" -

Le doute planait quant à leur participation aux Jeux paralympiques de Pékin, en raison de la proximité immédiate de l'événement, qui aura lieu du 4 au 13 mars.

"C'est un moment très difficile pour le monde et le mouvement paralympique", a déclaré Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique (CIP), qui a dit comprendre la déception de ceux qui militaient pour une exclusion des sportifs russes et biélorusses.

Il a toutefois expliqué que les statuts du CIP ne permettaient pas à l'organisation d'exclure ces athlètes. En tout cas pas avant l'organisation d'une assemblée générale prévue plus tard cette année.

Andrew Parsons a ainsi exhorté les participants aux Jeux paralympiques à traiter les "sportifs neutres (russes et biélorusses) comme ils le feraient avec tout autre sportif".

"Contrairement à leurs gouvernements respectifs, ces athlètes et officiels ne sont pas des agresseurs", a-t-il souligné.

Il a par ailleurs refusé de dire si le CIP prendrait des sanctions à l'encontre d'éventuels sportifs qui manifesteraient leur opposition aux athlètes russes durant les Jeux.

Les participants pourront faire part de leur soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux, dans les médias et lors des conférences de presse, a confirmé Craig Spence, le porte-parole de l'organisation internationale.

Mais ils devront s'abstenir de toute déclaration ou geste politique lors des compétitions ou des cérémonies de remise de médailles, conformément aux règles définies de longue date avec les représentants des athlètes, a-t-il souligné.

- Les Ukrainiens arrivés -

Le CIP a également indiqué mercredi qu'il tiendrait une assemblée générale extraordinaire "courant 2022".

Un vote aura alors lieu "sur l'opportunité de faire du respect de la Trêve olympique une condition d'adhésion et de mettre fin à l'adhésion du Comité paralympique russe et du Comité paralympique biélorusse", a-t-il souligné.

"Le CIP n'organisera aucune manifestation en Russie ou en Biélorussie jusqu'à nouvel ordre."

L'espace aérien de l'Ukraine fermé et les transports terrestres perturbés depuis le début de l'invasion russe avaient par ailleurs fait planer le doute sur la venue des sportifs ukrainiens.

Mais ils sont bien arrivés en Chine, a confirmé mercredi le CIP.

"L'équipe ukrainienne, composée de 20 athlètes et de neuf guides, est arrivée sans encombre à Pékin", a déclaré Andrew Parsons.

Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles (dont sept en or) et terminé sixième au classement des nations.

Au total, les Paralympiques-2022 doivent réunir quelque 650 sportifs, qui s'affronteront dans six sports (biathlon, curling en fauteuil roulant, hockey sur luge, ski alpin, ski de fond et snowboard).

Comme lors des JO, le rendez-vous sportif se déroulera dans une bulle sanitaire pour éviter toute fuite du coronavirus ailleurs en Chine.