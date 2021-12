Paris 2024 : la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu sur la Seine

Au-delà des bateaux qui défileront avec les athlètes à leur bord, les différents sports présents aux Jeux Olympiques de Paris seront mis à l'honneur, comme ici le BMX. Comité d'organisation des Jeux Olympiques

Un parcours de 6km

Une cérémonie pour mettre en valeur à la fois les athlètes et la ville de Paris. Comité d'organisation des jeux olympiques

Entre défilé et spectacle

Pas de cérémonie d'ouverture dans un stade, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Elle se déroulera en plein coeur de la ville de Paris. Plus précisément, sur la Seine, le fleuve qui traverse la capitale de part en part.Cette cérémonie se veut "la plus importante jamais organisée dans l'histoire des Jeux", selon le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques. Elle mettra en avant les athlètes tout au long de ce parcours de 6km. Près de 10 500 athlètes traverseront Paris sur les bateaux de leurs délégations respectives, lors de ce défilé.Le défilé partira du Pont d'Austerlitz, dans le 5e arrrondissement de Paris et finira sa course devant le Trocadéro pour le final de la cérémonie. Le défilé passera à proximité de certains sites retenus pour les Jeux, comme la Place de la Concorde, l'Esplanade des Invalides ou le Grand Palais.Les spectateurs pourront assister au défilé depuis les berges, mais aussi sur les ponts. De nombreux gradins seront installés pour l'occasion. Au total, près de 600 000 personnes pourront assister à cette cérémonie, soit dix fois plus de personnes que dans un stade.Grande nouveauté également pour ces jeux, aucun billet ne sera demandé aux spectateurs pour accéder aux quais supérieurs, soit la partie des quais au niveau de la route. Pour accéder aux quais inférieurs, soit au niveau de l'eau, les spectateurs devront être munis d'un billet.Au-delà d'un simple défilé, l'ambition du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques est de faire un véritable spectacle. Tout au long du parcours, des chorégraphies représentant les temps forts de ces futurs Jeux Olympiques seront présentées. L'objectif est de mettre à l'honneur les athlètes, car cette cérémonie se veut conçue "pour et par les athlètes."

La cérémonie ne s'achèverera pas à l'arrivée du défilé au pont d'Iéna. Les derniers éléments du protocole olympique et un spectacle final se dérouleront au Trocadéro. Par ailleurs, près de 80 écrans et enceintes seront installées tout le long du parcours pour que les spectateurs puissent assister à la cérémonie dans son ensemble.