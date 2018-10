Paris-Bercy: Nadal "est arrivé à Paris", annonce Forget

Rafael Nadal, qu'un genou blessé a éloigné du circuit depuis l'US Open et dont la place de N.1 mondial est menacée par Novak Djokovic la semaine prochaine, "est arrivé à Paris" vendredi, a annoncé le directeur du Masters 1000 de Paris-Bercy, Guy Forget, en marge du tirage au sort.

Le retour sur les courts de Nadal est attendu sur les courts parisiens la semaine prochaine, huit semaines après que son genou droit récalcitrant l'a contraint à l'abandon en demi-finale de l'US Open alors qu'il était mené deux sets à zéro par l'Argentin Juan Martin del Potro. Il avait ensuite fait une croix sur la demi-finale de Coupe Davis en France, puis sur la tournée asiatique (Pékin et Shanghaï). Fin septembre, son entraîneur Carlos Moya avait évoqué une éventuelle reprise de son élève à Paris.

Quart-de-finaliste il y a un an (il avait déclaré forfait avant son quart de finale), ce qui lui avait permis de récolter 180 points, l'Espagnol, exempté de premier tour, sera opposé au Français Jérémy Chardy ou à son compatriote Fernando Verdasco pour son entrée en lice.

Revenu à seulement 225 points du Majorquin au classement ATP et absent en 2017 dans la salle parisienne, Djokovic est lui promis à l'Italien Marco Cecchinato, son tombeur surprise en quarts de finale de Roland-Garros début juin, ou à un joueur issu des qualifications pour son premier match.

Ejecté du top 20 au printemps, le Serbe, en difficulté pendant deux ans, a connu un renouveau spectaculaire et s'est imposé coup sur coup à Wimbledon et l'US Open, ainsi qu'à Cincinnati et Shanghai depuis juillet.