A Paris, Buzyn veut soigner une "ville brutale" par la méthode

"La ville de Paris est brutale pour ses habitants", il faut "l'apaiser" avec méthode: Agnès Buzyn, candidate LREM aux municipales, promet dans un entretien à l'AFP d'agir pour améliorer "la vie quotidienne des gens".

Q: Quel intérêt de devenir maire lorsqu'on a été ministre ? Pourquoi voulez-vous devenir maire de Paris ?

R: "Maire, c'est le plus beau mandat pour un homme ou une femme politique, et Paris c'est la plus belle ville du monde. C'est le fruit d'une rencontre, d'une circonstance particulière, une envie, un projet, une vision que j'ai pour cette ville qui est ma ville. Etre ministre, c'est le pouvoir d'agir, mais c'est aussi le cas quand on est maire. On touche à la vie quotidienne des gens."

Q: Quelle est votre vision pour Paris ?

R: "Paris est une ville brutale pour ses habitants, une ville dont l'état s'est dégradé. Ma première priorité est d'apaiser cette ville. J'ai évidemment des ambitions, la première c'est de l'adapter au changement climatique, aux changements démographiques et d'en faire une ville de l'innovation. Aujourd'hui, c'est une ville de problèmes, mais une ville qui doit à terme briller sur le plan technologique, scientifique, culturel. Ma démarche est scientifique: je pars des faits, c'est ma méthode, et une fois que j'ai un constat, je propose des solutions. "

Q: Que proposez-vous pour lutter contre les pollutions dans la capitale ?

R: "Nous avons 17 jours de pics de pollution par an: c'est énorme ! Nous sommes la ville la plus embouteillée d'Europe et cela a un impact sur la santé des habitants et sur les enfants. Il faut qu'on soit capable de permettre aux bus de circuler convenablement - aujourd'hui ils circulent à 6 km/h, avant c'était 12 -, il faut qu'on rende le métro beaucoup plus automatique et on peut automatiser au moins 4 lignes de métro dans un mandat de 6 ans. Pour cela, il faut travailler main dans la main avec la région, il faut développer les mobilités douces - vélo mais aussi marche à pied -, et réduire petit à petit la place de la voiture."

Q: Quelles mesures pour l'environnement ?

R: "Paris est une ville totalement minérale, nous avons le devoir de végétaliser mais je ne vais pas rentrer dans la course à l'échalote et annoncer 100.000 arbres à planter, 50.000 ou 170.000. Ce qui compte c'est d'avoir des îlots de fraîcheur, penser ces espaces verts qui rafraîchissent dans chaque quartier, où les personnes âgées peuvent aller et avoir 3 degrés de moins. La "+règle verte+, c'est avoir auprès de moi un conseil scientifique et citoyen qui sera en charge d'avaliser tous les projets à venir. Je veux qu'on aménage les bois de Vincennes et Boulogne, qui sont très difficiles d'accès et insécurisants pour les familles."

Q: Sur la piétonnisation, que faut-il faire ?

R: "La différence avec probablement d'autres programmes que j'observe, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je suis contre l'idée qu'on va commencer par piétonniser le centre de Paris, pour reporter les bouchons sur toute la périphérie et augmenter la pollution sur tous les quartiers périphériques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire la part de la voiture bien sûr, mais cette méthode n'est pas la bonne. Il y a des formes de consensus à trouver avec les habitants d'un quartier pour décider qu'une rue puisse être fermée à la circulation. Par ailleurs, on a bien besoin de mode de transport diversifiée: tout le monde ne peut pas faire du vélo."

Q: Vous mettez en avant les personnes âgées dans votre programme, quelles sont vos mesures ?

R: "Les personnes âgées ont peur. Elles sont exclues par le rythme de cette ville, le bruit de cette ville, l'état de ses trottoirs... Elles n'ont plus leur place et nous devons leur permettre de la retrouver. Je veux permettre le maintien à domicile des personnes âgées et pour ce faire, je créerai un service public enfin municipal du maintien à domicile. Ainsi, une personne âgée pourra à tout moment avoir recours à un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un service qui organisera les intervenants à domicile, les auxiliaires de vie qui apportent les repas, ceux qui font la toilette, les infirmières. Les gens expriment ce besoin de vieillir et de mourir chez eux et cette mesure le permettra, ainsi qu'elle soulagera les familles."

Q: Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir ?

R: "Pour mon projet qui est ambitieux, qui se préoccupe de tous et pour la méthode qui est une méthode rationnelle. Ma méthode est celle du rassemblement. Je sais travailler avec chacun et je travaillerai avec les citoyens, je veux plus de démocratie directe."