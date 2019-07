Paris Eiffel Jumping: les Rozier, une grande affaire de famille

Philippe Rozier débarque ce week-end en guest-star sur le prestigieux Paris Eiffel Jumping, avec dans un coin de la tête les JO-2020 à Tokyo où il pourrait faire équipe avec son frère Thierry, plus de 40 ans après le sacre de Marcel, leur père fascinant mais encombrant.

Etre né Rozier, c'est un destin tracé sur les pistes de saut d'obstacles. Philippe, l'aîné des 3 fils du champion olympique de Montréal en 1976, Marcel Rozier, en a toujours pris la mesure. A 20 ans, il prenait part à ses premiers Jeux olympiques, en 1984 à Los Angeles. Mais il lui aura fallu attendre sa 5e participation, en 2016 à Rio, pour connaître la gloire avec l'épreuve par équipes.

"On a la chance d'avoir un père grand champion qui vous apporte beaucoup, vous met sur des rails, mais d'un autre côté c'est l'enfer. Etre fils de pro, vous gagnez un temps énorme, vous gagnez des années sans le faire exprès parce que vous êtes baigné dedans. Mais vous dépendez totalement d'une identité, vous êtes toujours le fils de. Vous êtes toujours dans cette putain de balance qui vous emmerde du matin au soir", raconte à l'AFP Philippe Rozier.

- Obligations -

Tel un patriarche, Marcel Rozier règne encore et toujours à 83 ans sur les écuries familiales, à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne). Un domaine de huit hectares - soit une centaine de box - qu'il a bâti durant 10 ans pour les siens, sa femme décédée il y a 15 ans, et ses trois garçons: Philippe, Thierry et Gilles.

Ses fils vivent près de lui, mais chacun s'occupe de ses affaires et Gilles, le petit dernier ne vit que pour l'ébénisterie. Philippe est le premier à avoir réussi au plus haut niveau, après avoir dû couper le cordon. Thierry, lui, s'était plutôt bien lancé dans ses jeunes années avant de se raviser et de tourner le dos à la compétition.

"J'ai toujours été hyper fier de porter ce nom, mais ça a été compliqué pour moi, ce nom-là me donnait des obligations, je n'avais pas le droit de décevoir. Dans ma tête, c'était comme ça", confie Thierry Rozier, qui aujourd'hui à 55 ans, ne rêve que des JO.

Passionné de courses hippiques, et entraîneur de profession, Thierry Rozier s'est lancé dans la course aux Jeux il y a 3 ans, sans en parler ni à son père, ni à son frère Philippe.

- Les Jeux en 2020 -

"On ne se parle pas, entre nous on ne parle pas de nos projets", dit Thierry Rozier, en quête d'une sélection en équipe de France pour les Championnats d'Europe fin août à Rotterdam, qualificatifs pour les JO-2020.

Thierry Rozier ne saute pas ce week-end au Paris Eiffel Jumping et ne sera donc pas en lice avec Philippe, lequel s'inquiète quelque peu d'être aux côtés de son frère cadet chez les Bleus pour aller chercher un billet olympique.

"Ca va être compliqué, je le sais d'avance. Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotionnel dans ces moments-là", glisse-t-il.

"Thierry a perdu beaucoup de temps, je pense qu'à un moment donné il s'est complètement planté. C'est dommage parce que je pense qu'il est aussi bon que moi, peut-être même meilleur. Aujourd’hui, il se réveille, j'espère que ça va marcher et qu'il va aller au bout de son rêve, il ne reste plus beaucoup de temps", poursuit Philippe Rozier, de retour en compétition après un an et demi d'absence en raison d'une tendinite longue à soigner de son cheval fétiche, Rahotep.

Une période durant laquelle Thierry a fait du chemin, décrochant même la première sélection de sa carrière pour les Jeux équestres mondiaux en septembre 2018.