Paris et Pékin en faveur d'un "accord global" UE-Chine sur les investissements

La France et la Chine se sont dites en faveur d'un "accord global sur les investissements" entre l'Union européenne et le géant asiatique, mardi, dans une déclaration conjointe des présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping.

"Les deux pays soutiennent la conclusion rapide d'un ambitieux accord global sur les investissements entre l'UE et la Chine incluant l’accès au marché et la protection des investissements, dans un esprit de bénéfice mutuel et réciproque", stipule le texte adopté à l'occasion de la visite en France du président Xi.

Cette déclaration intervient alors que, comme les Américains, certains pays Européens s'inquiètent des acquisitions de la Chine sur le vieux continent et reprochent à Pékin de ne pas garantir un traitement équitable aux investissements étrangers sur son sol.

La Chine a investi au moins 145 milliards d'euros en Europe depuis 2010, mais la tendance est au ralentissement, à l'heure où plusieurs Etats durcissent leurs mesures pour encadrer les acquisitions du géant asiatique.

De 37,2 milliards en 2016, selon les données de référence du cabinet américain Rhodium Group, les investissements chinois ont décru à 29,1 milliards en 2017, puis à 17,3 milliards d'euros en 2018 (dont 45% concentrés sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France).

La Chine a adopté mi-mars une loi sur l'investissement étranger censée garantir une égalité de traitement aux entreprises nationales et étrangères, notamment dans l'attribution des marchés publics, et prévenir les transferts de technologie forcée. Mais les investisseurs étrangers restent exclus de près d'une cinquantaine de secteurs sensibles.

Tout en saluant un progrès, les entreprises européennes et américaines en Chine ont jugé le texte insuffisant, avec des dispositions trop vagues donnant à la Chine, selon la Chambre de Commerce européenne à Pékin, "le pouvoir d'agir unilatéralement contre un partenaire ou un investisseur étranger".

De son côté, la Commission européenne a haussé le ton le 12 mars avec une série de propositions de mesures visant notamment à "atteindre des rapports économiques plus équilibrés et davantage fondés sur la réciprocité".