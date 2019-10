Paris Games Week: des jeux francophones à l'approche originale

Si la Paris Games Week n'est pas le lieu des grandes annonces viédoludiques, déjà largement dévoilées à l'E3 de Los Angeles ou au Tokyo Game Show, le salon reste important pour les gamers français qui ont l'opportunité de tester les principaux titres attendus en avant-première.

Mais aux côtés des grosses productions Avenger, Watch Dogs Legion ou autre Cyberpunk, les studios de jeux vidéo francophones plus modestes ont également l'occasion de mettre en avant leur production, avec souvent des approches originales.

Ancestors: the Humankind Odissey

Il s'agit de la première production du studio québécois Panache Digital Games, créé par un ancien d'Ubisoft, Patrice Désilets. L'enjeu est donc important pour ce relatif nouveau venu lancé en 2014 et dont l'avenir dépend en partie de l'accueil d'Ancestors.

Un jeu qui sort des sentiers battus, en transportant le joueur aux origines de l'Humanité, en suivant la trame du Néogène, période d'apparition des premiers hominidés. Une période jusqu'à présent inexplorée par les jeux vidéo, les quelques production remontant plus loin que l'Antiquité s'étant arrêtées au Mésolithique, à l'image de Far Cry Primal.

A mi-chemin entre le jeu d'action et de gestion, Ancestors place le joueur dans la peau d'un hominidé avec comme objectif de faire perdurer la lignée, sur les millions d'années du Néogène, en organisant la vie du clan. Il faut apprendre à gérer son environnement, développer les capacités de ces hominidés, faire vivre les interactions au sein du clan, développer les premiers outils et se défendre face aux prédateurs. Un jeu à la fois instructif et exigeant, qui peut demander beaucoup aux joueurs.

Sorti à la rentrée sur PC, Ancestors doit débarquer début décembre sur les consoles PS4 et Xbox360.

A Plague Tale: Innocence

Il s'agit du dernier titre du studio bordelais Asobo, plus un petit nouveau puisque fondé en 2002 et qui a travaillé sur plusieurs adaptation vidéoludiques de films d'animations de Pixar, tels que Wall-E, Là-Haut ou Toy Story.

Ici, le joueur se retrouve projeté en Guyenne, en pleine Guerre de 100 ans, alors que la peste noire ravage la région. L'héroïne, Amicia de Rune, est une adolescente qui doit protéger son petit frère de 5 ans, Hugo, atteint d'une maladie du sang et pourchassé par l'Inquisition qui voit dans le petit garçon et sa maladie le responsable de l'apparition de la peste.

Le jeu conduit donc les deux jeunes gens au travers de campagnes désolées par la peste et la guerre, où les villes sont à éviter, entre soldats anglais, pillards, Inquisition et malades. Une découverte du sud-ouest français à l'époque médiévale.

Le jeu est disponible depuis mi mai sur PC et les consoles PS4 et Xbox360.

Prisme 7

C'est le tout premier jeu édité par le Centre Pompidou. il est le fruit du travail du studio parisien Game in Society, spécialisé dans les serious game, ces jeux vidéo qui visent le plus souvent à informer ou former sur un sujet précis.

Il ne s'agit pas du premier jeu vidéo basé sur un musée français, le Louvre ayant fait l'objet dès 2000 d'un jeu permettant de traverser toute l'histoire du palais, de l'époque médiévale à nos jours, Louvre: l'Ultime Malédiction. Mais Prisme 7 ambitionne lui de rendre accessible la création contemporaine.

Le jeu se veut volontairement poétique et permet au joueur d'incarner une entité, difficilement descriptible, qui navigue dans un environnement de plateformes qui n'est pas sans rappeler l'architecture industrielle du Centre Pompidou et se développe au contact de divers oeuvres d'art présentes dans la collection du musée.

La sortie est prévue pour début février, sur PC et smartphone.

Blockchain Battle

Si la blockchain est considérée par certains comme la future technologie numérique de rupture, nombreux sont ceux qui sont incapables de comprendre comment elle fonctionne. C'est le défi qu'a tenté de relever le studio Play Curious, installé à Perpignan et spécialisé dans les jeux courts mais à contenu évolutif, pour cibler les gamers occasionnels.

L'objectif donc: faire comprendre comment fonctionne une cryptomonnaie et rendre le blockchain accessible à tous. Le joueur y incarne donc un hacker spécialisé en cybersécurité dont la mission sera de tester la sécurité d'une nouvelle crpytomonnaie. L'angle choisit par le studio pour permettre d'expliquer les subtilités de la blockchain.

Blockchain doit sortir début décembre sur PC et smartphone mais un mode démo est d'ores et déjà accessible en ligne.

