A Paris, la mode masculine revient en force affranchie du Covid

Première Fashion week sans aucune contrainte liée au Covid, la semaine du prêt-à porter masculin revient en force à Paris avec le très symbolique retour au calendrier de Celine par Hedi Slimane.

La semaine démarrera mardi après-midi avec des défilés de jeunes marques et se refermera dimanche à 21H30 avec le show de Hedi Slimane, l'un des créateurs de mode masculine les plus influents des dernières décennies.

Celine, maison phare du groupe du luxe LVMH dont le dernier défilé remonte à février 2020, a quitté le calendrier officiel de la mode, le jugeant "obsolète".

Depuis Hedi Slimane présentait ses collections homme et femme, à son rythme et à travers des films tournés dans des lieux historiques français comme l'hôtel Negresco à Nice ou les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Chambord.

- Retrouvailles post-Covid -

Interrogé par l'AFP sur les raisons de ce retour, la maison n'a pas donné suite.

"On n'a pas de commentaire à faire, sinon que se réjouir. On est très heureux que Celine soit de retour", a déclaré à l'AFP Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode.

Louis Vuitton, autre griffe de LVMH qui n'a pas désigné le successeur de Virgil Abloh, décédé en novembre d'un cancer, fera défiler la collection homme conçue par ses studios.

La levée des restrictions dues à la pandémie marque le retour à Paris et aux défilés physiques de l'Américain Tom Browne connu pour ses shows créatifs, de la star montante britannique Craig Green qui avait fait débarquer des extraterrestres lors de son premier défilé à Paris en janvier 2020 ou de la maison japonaise Issey Miyake qui avait présenté ses collections dans des vidéos ou des installations à Paris pendant la crise sanitaire.

"Maintenant qu'il est plus facile de voyager à travers le monde, nous pensons que c'est le moment parfait pour être de retour avec un défilé", explique la maison japonaise.

- Genrée ou non-genrée? -

Signe de l'importance de la Fashion week homme, l'Américain Matthew Williams, directeur artistique de Givenchy, organisera un défilé dans le cadre de cette semaine après avoir présenté des collections mixtes virtuellement et en présentiel.

La créatrice avant-gardiste française Marine Serre défilera quant à elle pour la première fois dans le cadre de la Fashion week masculine et non féminine.

Ami-Alexandre Mattiussi qui a démarré comme une marque masculine prisée des Parisiens branchés, fait désormais des collections femme et a fait sensation au festival de Cannes avec des pièces très glamour portées sur le tapis rouge par Rossy de Palma ou Sophie Marceau. Le défilé, probablement mixte, aura lieu jeudi soir.

Tandis que la Fashion week de Londres est devenue non-genrée, celle de Milan a en revanche remis l'homme à l'honneur cette saison en renonçant aux collections mixtes qui "risquent d'éclipser l'offre homme", bénéfique pour les entreprises italiennes grands fabricants dans ce segment", selon Carlo Capasa, président de la Chambre de la mode.

"A Paris ce sera des deux côtés", explique Pascal Morand.

"La tendance du non-genré amenée par le streetwear et le sportswear est profonde et sociétale, elle est de long terme", mais la "séparation homme-femme a vraiment du sens", ajoute-t-il.

Cela va de soi pour les maisons qui ont des directeurs artistiques homme et femme comme Dior ou Louis Vuitton. Mais les "choses bougent pour l'homme" et après des années d'offre assez contenue, il y a "l'innovation et la créativité" qui méritent d'être montrées dans un évènement dédié, conclut-il.