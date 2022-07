Paris Plages déplie parasols et transats pour son édition 2022

La maire de Paris Anne Hidalgo a donné samedi le coup d'envoi de l'édition 2022 de Paris Plages, le programme d'attractions estival offert chaque année depuis 2002 aux habitants de la capitale et à ses visiteurs.

Jusqu'au 21 août, ils pourront profiter gratuitement des parasols et des transats dépliés le long des berges piétonnisées de la rive droite de la Seine et sur les quais du bassin de La Villette, ainsi que de six "baignades estivales éphémères".

"Les sourires sont là, le soleil aussi. Donc venez à Paris Plages, c'est pour vous", a lancé Mme Hidalgo.

A deux ans des Jeux olympiques de Paris, Paris Plages 2022 fait la part belle aux activités sportives, notamment nautiques: canoë-kayak, kayak polo, pédo ou stand up paddle, mais aussi pétanque, tai chi, escalade ou gym suédoise.

En matière de culture, des expositions, une ludothèque et une "bibliothèque hors les murs" sont également proposées.

Le dispositif s'est encore "verdi" cette année grâce à une "végétalisation étoffée des espaces de loisirs et de détente", a souligné la mairie de Paris, avec plus de palmiers et de mûriers.

Malgré la septième vague de l'épidémie de Covid qui frappe le pays, la mairie de Paris a promis cette année une édition "sans entrave", c'est-à-dire sans jauge ni restriction.

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue la semaine prochaine à Paris, le mouvement social des maître-nageurs et des agents techniques qui affecte les piscines municipales de la capitale ne devrait pas perturber les "bassins éphémères" de Paris-Plage, selon la municipalité.

"On aura le nombre de maîtres-nageurs nécessaires", a assuré vendredi l'adjoint aux sports Pierre Rabadan.