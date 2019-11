A Paris, plusieurs centaines d'"identitaires" manifestent "contre l'islamisme"

"On est chez nous": quelques centaines de personnes ont participé à la manifestation "contre l'islamisme" organisée par le groupe d'extrême-droite Génération identitaire, dimanche après-midi à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour représenter le peuple de France, le vrai, le vivre ensemble, le vrai, pas le +faire-avec+ qu'on nous impose", a déclaré Anaïs Ligner, porte-parole de Génération identitaire, en tête d'un cortège ayant regroupé "jusqu'à 800" personnes selon les organisateurs.

Une semaine après la marche contre l'islamophobie, qui a réuni plusieurs milliers de manifestants dans la capitale, les "identitaires" ont défilé brandissant drapeaux français et pancartes avec des photos de terroristes honnis comme les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo.

"Que les musulmans veuillent nous imposer leur culture, c'est notre problème, ce n'est pas supportable", a déclaré Jean-Yves Le Gallou, ancien cadre du Front national et président de la fondation identitaire Polemia.

"Nous aimons notre pays et nous sommes inquiets pour son avenir, on doit se mobiliser contre l'islamisme", a affirmé Patrick, un professeur d'anglais à la retraite de 67 ans. "Dans les cantines, nos enfants mangent halal. Nos femmes sont battues, avec la complicité des politiques", a-t-il ajouté.

Sous les yeux médusés des passants, les manifestants - beaucoup d'hommes vêtus de noir - ont repris en boucle des slogans tels que "kebabs, mosquées, on en a assez", "islam, hors d'Europe" ou encore "une seule solution, c'est la remigration", le concept phare du groupe d'extrême-droite, qui prône un "retour dans leur pays de la plus grande partie des immigrés en France", selon Marc Verdier, membre de Génération identitaire à Paris.

"Cette manifestation on l'a organisée en réponse à l'attentat qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris (perpétré début octobre par un agent suspecté de radicalisation, ndlr) et aujourd'hui en fait on se rend compte qu'on vit dans une société délirante où les islamistes arrivent à s'infiltrer au sein de nos plus hautes institutions", a déclaré Clément Gandelin, le président du groupe.

Fin août, Clément Gandelin et deux autres membres de Génération identitaire ont été condamnés, avant d'interjeter appel, à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Gap, après une spectaculaire opération anti-migrants menée dans les Alpes par l'organisation d'extrême-droite au printemps 2018.

Génération identitaire n'avait pas manifesté à Paris depuis plusieurs années. Une manifestation similaire avait déjà été envisagée en novembre 2017, avant d'être finalement interdite par la préfecture de police, qui craignait des contre-manifestations anti-fascistes.