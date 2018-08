Paris SG: Mbappé n'a "pas le temps de rester à glander"

"J'ai des objectifs très élevés, donc on n'a pas le temps de rester à glander", a expliqué sur Canal Plus Kylian Mbappé, auteur d'un doublé décisif samedi à Guingamp (3-1) pour son premier match depuis son titre de champion du monde cet été avec l'équipe de France.

"J'ai apporté quelque chose mais c'est toute l'équipe qui voulait faire autre chose, après être entrée timidement dans le match", a dit le joueur du Paris SG. Le jeune homme âgé de 19 ans est entré à la mi-temps de cette rencontre de la deuxième journée de L1, alors que le champion de France sortant était mené 1-0 par Guingamp.

"Que je sois entré ou non, l'équipe aurait montré un tout autre visage", a-t-il assuré, même s'il a inscrit deux jolis buts (82e, 90e) qui ont permis au PSG de s'imposer. Auparavant, Neymar avait égalisé sur un penalty qu'il s'était créé tout seul (53e), alors que Nolan Roux avait ouvert le score pour Guingamp (20e).

Interrogé sur une éventuelle décompression post Coupe du Monde, Mbappé a réfuté cette idée: "Je l'ai déjà dit, on a gagné, on a fêté parce que c'est important de le faire mais ça continue, ma carrière ne fait que commencer et j'ai des objectifs très élevés, que ce soit avec le Paris SG, avec l'équipe de France et au niveau individuel. Donc on n'a pas le temps de rester à glander, comme on dit".

Quant à son statut dans le vestiaire, il a rappelé que Neymar était "une superstar", plus que lui, parce qu'"il a travaillé pendant de nombreuses années à Barcelone pour y arriver".