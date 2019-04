Paris SG: Tuchel déplore encore de n'avoir que "treize" professionnels

L'entraîneur Thomas Tuchel a expliqué la défaite du Paris SG à Montpellier (3-2), mardi, par un effectif trop réduit. "Nous ne sommes que treize" professionnels, une situation qui a "trop duré", le PSG étant "le seul club parmi les dix premiers d'Europe à faire ça", a-t-il tonné.

Q: Avez-vous une explication à cette défaite ?

R: "Oui, on a des explications, on a fait des erreur individuelles, trop, et des grosses erreurs. Dans ces conditions c'est difficile de gagner un match à Montpellier, c'est une équipe défensivement très forte et agressive. Ce n'est pas possible de faire des erreurs aussi faciles, trois erreurs individuelles. Mais la situation est toujours la même: nous ne sommes que quinze joueurs parce que tout le monde est blessé, avec deux joueurs du centre de formation, cela veut dire que nous sommes treize. C'est une situation qui dure depuis janvier, février, et c'est trop long."

Q: N'y a-t-il pas aussi un problème mental ?

R: "Si les joueurs ont perdu un peu leur mental, c'est aussi normal, ils sont trop utilisés. Nous avons joué la finale de la Coupe de France avec Angel Di Maria, +Edi+ Cavani, +Ney+ et même Marco Verratti avec seulement deux séances d'entraînement, c'est normal qu'on ne vive pas notre meilleur moment. Nous sommes allés à Manchester sans Thomas Meunier, Edi Cavani ni Neymar, et c'est comme ça depuis janvier, février! Tous les trois jours on joue avec 13 joueurs, jamais avec 16, nous sommes le seul club parmi les dix premiers en Europe à faire ça. C'était très dur pour nous de rester sur notre niveau pour gagner le championnat."

Q: Vous manquez de joueurs ?

R: "Notre équipe est trop petite depuis des semaines, on manque de concurrence parmi les cadres. Si je dois combattre pour mes minutes sur le terrain, c'est une atmosphère différente. Il y a des raisons (à ces défaites, ndlr), mais ce n'est pas seulement la faute des joueurs c'est trop facile. On a besoin de joueurs habitués à jouer 50 matches, à surmonter les obstacles, à tout donner, contre n'importe quel équipe."

Propos recueillis en conférence de presse