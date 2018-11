Paris SG: "Une chance de pouvoir retourner en Italie dans un match de Ligue des champions" dit Buffon

"C'est vraiment une chance de pouvoir retourner en Italie dans un match de Ligue des champions, donc je suis très content" : le gardien Gianluigi Buffon, annoncé titulaire contre Naples mardi, n'a pas caché ses "émotions" lundi, à la veille de son premier match européen avec le Paris SG.

Q: Êtes-vous ému de revenir en Italie pour votre premier match de Ligue des champions sous les couleurs du PSG ?

R: "C'est sûr que ce sont des émotions ! Si j'ai choisi de continuer à jouer à 40 ans, c'est parce que je sais que le football nous offre des émotions que l'on ne peut pas voir ailleurs. C'est vraiment une chance de pouvoir retourner en Italie, contre Naples, dans un match de Ligue des champions, donc je suis très content. J'espère pouvoir faire un bon match et aider mes coéquipiers."

Q: Vous connaissez parfaitement l'ambiance du San Paolo. Pourquoi est-il un stade si spécial ?

R: "Je connais très bien le stade et je pense qu'il est très difficile de gagner ici parce qu'il est très chaud. L'ambiance est très compliquée parce que l'équipe et les supporters ont un grand +feeling+. Je pense que pour nous c'est très important de chercher à gagner le match mais c'est très compliqué parce que le Naples que j'ai vu à Paris est une équipe qu'il faudra respecter."

Q: Ce match sera décisif pour l'avenir des deux équipes en Ligue des champions. Est-ce que l'enjeu de la rencontre vous donne une pression particulière ?

R: "Oui, ce n'est pas un match normal (mardi) parce que nous savons qu'il est très important de gagner et que ce serait une grande chose. Mais le plus important encore, c'est d'abord de ne pas perdre parce que nous aurons encore la possibilité de gagner contre Liverpool et l'Etoile rouge de Belgrade."

Q: Le championnat de France est-il trop facile pour bien vous préparer à l'intensité européenne ?

R: "Je ne sais pas si l'adjectif approprié est facile ou difficile, mais en tout cas la différence c'est qu'on voit souvent dans les équipes françaises des joueurs de qualité qui sont peut-être supérieurs à ceux qu'on voit en Italie. Ils cherchent à montrer toutes leurs qualités au niveau offensif et du coup ils perdent un peu de vue la partie défensive. C'est quelque chose que l'on n'a pas en Italie, parce que l'on se concentre beaucoup sur la tactique et la défense. De notre côté, rien qu'après notre match contre Naples (2-2 à l'aller), j'ai vu des changements dans l'équipe. Elle est devenue plus compacte, ce qui est quelque chose de très important au niveau européen."

Q: Comment expliquez-vous votre relation compliquée avec la C1 ? Allez-vous continuer à jouer jusqu'à ce que vous la gagnez ?

R: "Je ne pense pas que je continuerai en fonction de la Ligue des champions. C'est vraiment en fonction de ma motivation et de comment je me sentirai sur le plan physique."

Propos recueillis en conférence de presse.