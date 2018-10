Paris-Tours: Chavanel et Roy honorés pour leur "der"

Sylvain Chavanel et Jérémy Roy ont été honorés dimanche par les organisateurs de Paris-Tours, après l'arrivée, pour la dernière course en ligne de leur carrière professionnelle.

Chavanel, qui s'est classé 45e, a fini comme il avait commencé, dans l'édition 2000 de Paris-Tours. L'ex-maillot jaune du Tour (2010) et champion de France (2011) a roulé dans la principale échappée du jour, reprise à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

"J'ai voulu faire à l'image de ce que j'ai fait durant ma carrière, passer une journée à l'avant et aller le plus loin possible", a expliqué le Poitevin de l'équipe Direct Energie.

"J'ai crevé une fois sur un secteur et la course était finie pour moi. Mais je me suis battu, j'ai tout donné pour cette dernière course de ma carrière", a ajouté Chavanel, qui doit encore prendre part à un contre-la-montre (Chrono des Nations) aux Herbiers (Vendée).

"Cela fait vraiment plaisir de finir sur Paris-Tours car c'est là que je me suis fait connaître en 2000. J'avais fait une longue échappée et l'écart était monté jusqu'à 33 minutes. C'est une belle histoire qui se termine", a conclu le Français (39 ans) qui se donne encore du temps pour déterminer ses activités d'après-carrière.

Roy, qui a reçu lui aussi un cadeau sur le podium, s'est dit également "vraiment ému" quand il a franchi la ligne (58e): "Quand j'étais dans le final, j'ai été un peu rattrapé par l'émotion."

Le coureur de Groupama-FDJ, 35 ans, est resté fidèle à l'équipe de Marc Madiot depuis ses débuts en 2004.