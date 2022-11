Paris: un homme à trottinette électrique meurt après collision avec une camionnette

Un homme circulant sur une trottinette électrique dans le centre de Paris est mort jeudi après une collision avec une camionnette, a-t-on appris de sources policières.

"A 7h00, boulevard des Italiens, un conducteur de trottinette a percuté une camionnette en circulation. Il est décédé", a indiqué à l'AFP une source policière. Le service du traitement judiciaire des accidents est saisi de l'enquête.

Selon une deuxième source policière, l'homme âgé de 40 ans n'a pas respecté une priorité à droite et a percuté un utilitaire qui "roulait à une allure normale".

Un chantier "masquait la visibilité", a-t-elle ajouté.

Le conducteur de la camionnette, âgé de 39 ans, en état de choc, a été hospitalisé.

Si de plus en plus de Français utilisent des trottinettes électriques, la mortalité des utilisateurs augmente d'année en année: 22 décès enregistrés l'an dernier, contre 10 en 2019 et sept en 2020.

La Ville de Paris étudie par ailleurs la possible interdiction des trottinettes en libre-service à l'expiration de l’actuel contrat fin février 2023.

Interrogé par l'AFP jeudi, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a indiqué qu'il y avait "encore des échanges" à ce sujet mais que la maire Anne Hidalgo penchait vers leur interdiction.

