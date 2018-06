Pas-de-Calais: un conducteur britannique contrôlé à 265km/h sur l'A26

Un conducteur britannique, participant avec d'autres à une course clandestine, a été contrôlé dimanche après-midi à 265 km/h sur l'autoroute A 26 près de Calais, a-t-on appris lundi auprès de la préfecture, confirmant une information de La Voix du Nord.

Au total, six conducteurs, parmi un groupe d'une quinzaine de bolides participant à une course de type "Cannonball", ont très largement franchi la limite autorisée, chronométrés entre 180 et 265 km/h à hauteur de Nordausques (Pas-de-Calais).

Circulant dans le sens Calais-Reims, ils ont été interceptés vers 15H00 au péage de Sectes. Le permis de quatre d'entre eux a été immédiatement retiré.

Ils appartenaient à un convoi d'une quinzaine de voitures se dirigeant vers l'Italie, point final de cette course par étapes. Au total, une centaine de bolides venant d'Angleterre et participant à cette épreuve, ont emprunté l'A26 dimanche.