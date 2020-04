Pas de cérémonies religieuses "avant le 2 juin": une partie des catholiques, dont l'épiscopat, déçue

Une partie des catholiques, dont l'épiscopat se sont dits "surpris" mardi de l'annonce du gouvernement selon laquelle les cérémonies religieuses ne pourront pas se dérouler avant le 2 juin, regrettant notamment de ne pouvoir fêter la Pentecôte.

Edouard Philippe a annoncé que les cérémonies religieuses ne pourront se dérouler "avant le 2 juin", tout en concédant savoir "l’impatience des communautés religieuses", lors de la présentation de la stratégie de déconfinement devant les députés.

Dans un communiqué, la Conférence des évêques de France a dit "prendre acte avec regret de cette date (...) imposée".

"Nous partageons le souci du gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt", écrit-elle dans un communiqué, tout en assurant que les catholiques "respecteront les consignes du gouvernement".

Actuellement les églises catholiques sont ouvertes, mais aucune célébration avec du public ne peut s'y tenir.

L'évêque de Bayonne, Marc Aillet, s'est demandé sur Twitter: "n'y a-t-il pas des adaptations possibles? (...) La liberté de culte est essentielle à la vie sociale".

Et de se dire "très surpris de constater que le plan de déconfinement présenté il y a quelques jours au gouvernement" par l'épiscopat "avec des préconisations très strictes en matière de précautions sanitaires, n'ait pas du tout été considéré".

La Conférence des évêques de France (CEF) a en effet remis vendredi au gouvernement un plan, estimant "essentiel" que la vie ecclésiale - messes, mariages, baptêmes, etc. - puisse reprendre son "caractère communautaire" à partir du 11 mai.

Dans ce plan, étaient proposées "une grande distanciation dans les églises", "des entrées et sorties organisées" et "des mesures liturgiques respectant la sécurité, comme dans les commerces de nécessité actuellement", a précisé à l'AFP Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, "déçu" et ressentant "une certaine colère".

- Confiance aux évêques et curés -

"On fait donc confiance aux chefs d'entreprise, (...) aux élus locaux, aux commerçants... pour organiser une reprise sécurisée de l'activité et c'est bien. Pourquoi Edouard Philippe ne (peut) pas faire la même confiance aux évêques, aux curés pour une reprise prudente du culte ?", s'interroge aussi l'abbé Grosjean, bloggeur, du diocèse de Versailles, sur twitter.

Jean-Pierre Denis, éditorialiste à l'hebdomadaire catholique La Vie l'assure: "à deux jours près, priver les fidèles de Pentecôte (qui a lieu le 31 mai, qui marque la naissance de l'Eglise, et la fin du temps pascal, ndlr) aura vraiment du mal à passer".

En revanche, pour la Conférence des baptisés, un réseau d'associations de catholiques qui s'est créé en 2009 en opposition à une conception cléricale de l'Eglise, reprendre les cérémonies ne constitue pas une urgence. Les fidèles "ne sont pas privés de messes", celles-ci "sont diffusées par le service public sans oublier le web et les célébrations domestiques", affirme-t-elle dans un communiqué.

En outre, "bien des initiatives personnelles et de groupes chrétiens se substituent tous les jours à la possibilité des rencontres (...) dominicales", ajoute-t-elle. "L’urgence (...) devrait en priorité d’être sur le terrain auprès des plus pauvres et des plus isolés".

En attendant, la Conférence des évêques "encourage les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement" et "recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi".