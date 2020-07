Pas de "Monde" en Ile-de-France suite à un blocage

L'impression du quotidien Le Monde a été bloquée lundi en Ile-de-France suite à une manifestation du Syndicat du Livre-CGT, qui demande aux éditeurs et à l'Etat de relancer la distribution des journaux.

Suite à la liquidation du distributeur Presstalis en mai, plusieurs zones ne sont plus livrées régulièrement en journaux, dont Lyon et Marseille.

Une centaine d'ex-salariés de la SAD, la filiale de distribution liquidée de Presstalis, a manifesté lundi matin devant le siège parisien du Monde. Le patron du groupe, Louis Dreyfus, dirige également la coopérative des quotidiens, qui a repris une partie de Presstalis, devenue France Messagerie.

Le SGLCE-CGT, qui n'a pas été reçu au journal, a annoncé que l'impression du Monde serait bloquée en Ile-de-France.

"Les quotidiens nationaux ont la main sur le dossier", a souligné Didier Lourdez, secrétaire général du SGLCE-CGT. "On a apporté des solutions sur la distribution des quotidiens en province depuis un mois".

La situation devient urgente: à Marseille comme à Lyon, les ex-salariés pourraient bientôt ne plus avoir accès aux locaux, qui étaient loués par Presstalis, pour assurer la distribution de la presse. Ils regrettent que les deux distributeurs, France Messagerie et les MLP, ne s'entendent pas, et l'absence de l'Etat.

"Les éditeurs ont toujours tendance à laisser pourrir la situation en laissant l'Etat intervenir", a souligné Guillaume Dumoulin, délégué syndical de la SAD. "A croire que l'Etat et les éditeurs n'ont qu'un seul objectif: l'élimination de la CGT dans ce secteur", a appuyé Didier Lourdez.