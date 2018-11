Patinage artistique: Hanyu et Zagitov s'imposent logiquement à Moscou

Le double champion olympique japonais de patinage artistique, Yuzuru Hanyu, et la Russe Alina Zagitov, médaillée d'or aux derniers JO d'hiver, ont remporté, comme prévu, le Grand Prix de Russie après avoir survolé le programme libre, samedi, à Moscou, 24 heures après avoir fait de même dans le court.

Malgré une blessure à la cheville droite contractée à l'entraînement et un nombre inhabituel d'erreurs, Hanyu, 23 ans et également double champion du monde, a dominé de la tête et des épaules le concours moscovite. C'est sa deuxième victoire d'affilée cette saison après Helsinki, ce qui lui donne son billet pour la finale du Grand Prix. Il est aussi le seul non Russe à gagner l'étape de Moscou.

Chez les dames, Zagitov, après avoir battu le record du monde dans le court comme Hanyu, a gagné le programme libre avec près de 12 points d'avance sur Sofia Samodurova, sa compatriote et dauphine au général.

La danse sur glace a vu le couple russe deux fois médaillé de bronze aux Championnats d'Europe et déjà en tête vendredi, Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, accroître nettement (124,94 pts) son avance, pour établir un nouveau record du monde.

Les champions du monde en titre en couple, les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont réussi grâce à leur patinage irréprochable lors du programme libre à confirmer leur avancée acquise à l'issue du court.

Le Grand Prix de Russie est le cinquième des six Grands Prix de la saison, avant la finale qui aura lieu du 6 au 9 décembre à Vancouver, au Canada.

. MESSIEURS

Classement final:

1. Yuzuru Hanyu (JPN) 278,42 pts

2. Morisi Kvitelashvili (GEO) 248,58

3. Kazuki Tomono (JPN) 238,73

4. Mikhail Kolyada (RUS) 225,42

5. Keegan Messing (CAN) 220,75

6. Paul Fentz (GER) 220,57

. DAMES

Classement final:

1. Alina Zagitova (RUS) 222,95 pts

2. Sofia Samodurova (RUS) 198,01

3. Lim Eunsoo (KOR) 185,67

4. Alexia Paganini (SUI) 182,50

5. Yuna Shiraiwa (JPN) 180,93

6. Elizabet Tursynbaeva (KAZ) 180,45

. DANSE SUR GLACE

Classement final:

1. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 199,43 pts

2. Sara Hurtado/Kirill Khaliavin (ESP) 174,42

3. Christina Carreira/Anthony Ponomarenko (USA) 174,21

4. Sofia Evdokimova/Egor Bazin (RUS) 164,66

5. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (POL) 161,62

6. Allison Reed/Saulius Ambrulevicius (LTU) 158.03

. COUPLES

Classement final:

1. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 220,25 pts

2. Nicole Della Monica/Matteo Guarise (ITA) 203,83

3. Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin (RUS) 190,01

4. Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) 187,01

5. Alisa Efimova/Alexander Korovin (RUS) 181,62

6. Ashley Cain/Timothy Leduc (USA) 170,29

