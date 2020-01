Patinage artistique: Kostornaia sacrée championne d'Europe en tenant tête aux "quad girls"

La Russe Alena Kostornaia s'est offert son premier sacre de championne d'Europe de patinage artistique, à seize ans, en tenant tête à ses jeunes compatriotes auteures des tout premiers quadruples sauts de l'histoire de la compétition continentale, samedi à Graz (Autriche).

Kostornaia s'est imposée avec un total de 240,81 points, devant Anna Shcherbakova (237,76) et Alexandra Trusova (225,34), quinze ans toutes les deux, et devenues, juste avant son passage sur la glace autrichienne, les deux premières à réussir des "quads" aux Championnats d'Europe.

Mais Trusova, surtout, et Shcherbakova, aussi, ont payé leurs chutes et leurs sauts non aboutis sur certaines de leurs tentatives de quadruples sauts.

Première des trois à patiner son programme libre, Shcherbakova a réussi un quadruple Lutz, en combinaison avec un triple saut. Mais la rotation de son quadruple Flip a été incomplète, et son deuxième quadruple Lutz prévu s'est transformé en triple, et s'est achevé par une chute.

Trusova, elle, a réalisé une combinaison quadruple boucle piquée-triple saut, mais la rotation de son quadruple Lutz a été imparfaite, puis sa deuxième tentative de quadruple boucle piquée rétrogradée en triple. Et ces deux sauts se sont soldés par deux chutes.

"Je ne pense pas que ce soit une question de technique, c'est surtout mental. Quoi qu'il en soit, je veux continuer à sauter tous les quads", a-t-elle commenté.

Kostornaia, qui occupait la tête à l'issue du programme court vendredi, ne saute aucun "quad". Mais elle a construit son succès sur deux triples Axel impeccables, une autre rotation complexe de trois tours et demi, et sur ses qualités artistiques supérieures.

"Quand je suis tombée (sur un triple Lutz), je me suis imaginée que j'allais perdre de quelques centièmes. Je ne pensais pas devenir championne d'Europe, c'est une surprise, mais je suis contente que ça soit arrivé si vite", a déclaré la nouvelle reine du patinage européen.

"Tout ce j'ai connu à l'entraînement, la douleur, l'humiliation, ça valait le coup", a-t-elle lâché.

Les trois ados russes montées sur le podium ont été formées dans l'usine à championnes moscovite de la sévère Eteri Tutberidze. Et toutes vivent leur première saison en seniors.

La Russie a signé un carton plein dans la patinoire de Graz : elle a empoché les quatre médailles d'or distribuées, grâce à Dmitri Aliev côté messieurs jeudi, Aleksandra Boikava et Dmitrii Kozlovskii en couples vendredi, Victoria Sinitsina et Nikita Katsapalov en danse dans l'après-midi, et enfin Kostornaia.