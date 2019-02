Patinage artistique: la Japonaise Kihira remporte les Quatre continents

La Japonaise Rika Kihira a poursuivi son impressionnante moisson de victoires à 16 ans pour sa première saison en seniors, en remportant le Championnat des Quatre continents de patinage artistique, vendredi à Anaheim (Californie).

Kihira, seulement cinquième après le programme court, a survolé le programme libre avec un score de 153,14 points en incluant notamment un triple Axel parfaitement exécuté.

Elle est invaincue cette saison, avec des victoires notamment lors des Internationaux de France et dans la finale du Grand Prix début décembre à Vancouver (Canada).

Kihira a devancé avec un total de 221,99 points la Kazakhe Elizabet Tursynbaeva (207,46 pts) et une autre Japonaise, Mai Mihara (207,12 pts).

L'Américaine Bradie Tennell, en tête après le programme court, a terminé à la 5e place du classement général après avoir retiré durant son programme libre sa principale difficulté, une combinaison triple boucle et double Axel.

En couples, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro sont en tête après le programme court avec un score de 74,66 points.

Ils devancent deux couples chinois, Sui Wenjing et Han Cong, 2e (74,19 pts), et Peng Cheng et Jin Yang, 3e (69,48 pts).

Les Quatre continents, qui servent de répétition générale aux Championnats du monde 2019 le mois prochain au Japon, marquent le retour en compétition de Sui et Han.

"C'était notre première compétition depuis longtemps, on a sans doute trop voulu en faire", a regretté Han qui a chuté sur l'une des leurs combinaisons.

Les champions du monde 2017 n'étaient plus apparus en compétition depuis les Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud) où ils avaient décroché l'argent, derrière les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot.

En danse, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, dauphins des Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron lors des Mondiaux 2018, ont devancé de justesse avec 81,95 points leurs compatriotes Madison Chock et Evan Bates (81,17 pts) dans le programme court.

Les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, médaillés de bronze des Mondiaux-2018, ne sont pas loin non plus (3e, 80,56 pts).

Les résultats de la 2e journée:

DAMES

Classement du programme libre:

1. Rika Kihira (JPN) 153,14 points

2. Mai Mihara (JPN) 141,97

3. Elizabet Tursynbaeva (KAZ) 139,37

4. Kaori Sakamoto (JPN) 133,43

5. Bradie Tennell (USA) 128,16

...

Classement final:

1. Rika Kihira (JPN) 221,99 points

2. Elizabet Tursynbaeva (KAZ) 207,46

3. Mai Mihara (JPN) 207,12

4. Kaori Sakamoto (JPN) 206,79

5. Bradie Tennell (USA) 202,07

...

COUPLES

Classement du programme court:

1. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro (CAN) 74,66 points

2. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 74,19

3. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 69,48

4. Ashley Cain/Timothy Leduc (USA) 67,49

5. Tarah Kayne/ Danny O'Shea (USA) 66,34

...

DANSE SUR GLACE

Classement du programme court:

1. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 81,95 points

2. Madison Chock/Evan Bates (USA) 81,17

3. Kaitlyn Weaver/Andrew Poje (CAN) 80,56

4. Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 78,05

5. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 74,42

...