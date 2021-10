Patinage artistique: Nathan Chen en difficulté à l'entame du Skate America

Stupeur à Las Vegas: l'Américain Nathan Chen, triple champion du monde de patinage artistique et quadruple tenant du titre, a manqué ses débuts au Skate America, à quatre mois des Jeux d'hiver de Pékin, finissant 4e du programme court vendredi.

Chen, qui a pris l'habitude d'écœurer la concurrence ces dernières années dans le Nevada, se retrouve pour la première fois potentiellement hors du podium, à la veille du programme libre de samedi, durant lequel il devra montrer un autre visage.

C'est d'ailleurs en posant les mains sur son visage, peinant à masquer son dépit, que le patineur âgé de 22 ans a fini sa prestation qui a viré à la catastrophe après une chute sur son premier quadruple lutz, avant qu'il ne rate son deuxième saut consistant en un quadruple flip.

"Je dois encore trouver exactement ce qui a mal tourné. Je ne veux pas me trouver d'excuses. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas bien patiné ", a commenté Chen.

L'un des prétendants à la médaille d'or olympique a ainsi été crédité d'un score de 82,89 points, soit quelque 28 points de moins que son record personnel (111,17 pts) établi l'an passé.

La première place est occupée par son compatriote Vincent Zhou (97,43 pts), qui devance le Japonais Shoma Uno (89,07 pts) et un autre Américain Jimmy Ma (84,52 pts).

"Je vais prendre cette confiance accumulée pour aller de l'avant. J'ai fait un bon travail en exécutant le programme, tout en montrant certaines des bonnes choses faites à l'entraînement. Je peux patiner encore mieux", a assuré le médaillé de bronze des Mondiaux-2019 qui, comme Chen, a prévu cinq quadruple sauts pour son programme libre.

Les deux Français en lice, Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz, pointent respectivement aux 10e (67,60 pts) et 11e places (58,14 pts).

Plus tôt vendredi, le duo russe Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov a charmé le public avec sa brillante performance pour prendre la tête en couple. Les doubles champions d'Europe ont obtenu 80,36 points pour largement devancer leurs jeunes compatriotes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (75,43).

Le Skate America est la première étape du circuit international des Grands Prix qui compte six dates, aux Etats-Unis donc, au Canada (Vancouver, du 29 au 31 oct), en Italie (Turin du 5 au 7 nov), au Japon (Tokyo du 12 au 14 nov), en France (Grenoble du 19 au 21 nov), en Russie (Sotchi du 26 au 28 nov), avant la finale à Osaka (Japon) du 9 au 12 décembre.

Classements après la 1re journée du Skate America:

MESSIEURS:

1. Vincent Zhou (USA) 97,34 points

2. Shoma Uno (JPN) 89,07

3. Jimmy Ma (USA) 84,52

4. Nathan Chen (USA) 82,89

5. Shun Sato (JPN) 80,52

...

COUPLES

1. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 80,36 pts

2. Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii (RUS) 75,43

3. Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) 72,63

4. Jessica Calalang/Brian Johnson (USA) 68,87

5. Alexa Scimeca Knierim/Brandon Frazier (USA) 66,37 points

...