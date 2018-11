Patinage artistique: Papadakis et Cizeron s'imposent en patrons à Grenoble

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté samedi à Grenoble les Internationaux de France de patinage artistique en danse sur glace, avec une excellente première présentation de leur programme libre millésime 2018/19, qui leur permet de caracoler en tête des bilans mondiaux.

Sur des airs "lyriques folk" de l'artiste américaine Rachael Yamagata, les vice-champions olympiques ont réalisé 132,65 points sur le programme libre, effaçant des tablettes les 124,94 points des Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, qui avaient jusqu'à présent le meilleur libre de la saison.

Au total, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'imposent pour leur rentrée cet hiver avec 216,78 points, là aussi une nouvelle meilleure marque de la saison, reléguant les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue loin (200,82).

A Grenoble, les triples champions du monde et quadruples tenants du titre européen ont devancé les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (200,38) et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (188,74).