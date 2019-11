Patinage artistique: Papadakis et Cizeron toujours plus forts sur la danse rythmique

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde et vice-champions olympiques 2018, sont devenus les premiers danseurs sur glace à réaliser plus de 90 points, avec 90,03 pts lors du programme court du Trophée NHK à Sapporo, vendredi.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont patiné leur "danse rythmique", nouveau nom du programme court, sur les airs entraînants de la célèbre comédie musicale "Fame", vêtus de leurs tenues rose bonbon et bleu turquoise, très marquées années 80, idéales pour leur thème.

A Grenoble pour leur première sortie internationale début novembre, ils avaient réalisé 88,69 points. Au Japon, ils ont encore amélioré leur score de près d'un point et demi.

Ils ont relégué les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin à près de six points (84,06), et les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabri à près de huit points (82,13), un gouffre en danse sur glace.

Leur programme libre est programmé samedi matin (13h30 locales, 05h30 françaises), avec dans le viseur leur record: 135,82 points lors du Trophée mondial par équipes mi-avril 2019. A Grenoble, ils avaient réalisé 133,55 points, pour un total de 222,24 points.