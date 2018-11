Patinage artistique: première sortie pour Papadakis et Cizeron nouveau millésime

Cette fois, c'est bien reparti: après un léger contretemps dans leur préparation, les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, vice-champions olympiques en titre de danse sur glace, effectuent leur rentrée à l'occasion des Internationaux de France à Grenoble vendredi et samedi.

Initialement, les danseurs français devaient se présenter sur la glace à Tokyo début novembre, pour l'une des six étapes du Grand Prix ISU. Mais des douleurs dorsales ressenties par Cizeron sont venues retarder leur plan d'une quinzaine de jours, les médecins lui déconseillant la compétition et le long voyage depuis Montréal, où ils sont installés.

"Le dos est complètement remis. Je ne voudrais même pas parler de blessure. C'est un petit point, un petit problème qui est un peu chronique ces dernières années, mais rien de grave. Ça provoque des petites tensions dans le dos. Tout est nickel avant ce Trophée de France", explique leur entraîneur Romain Haguenauer. "C'est un contretemps qui tombe dans une saison où l'on peut se le permettre."

Cette blessure anodine n'est toutefois pas sans conséquence sur le plan sportif, puisque le duo ne pourra pas défendre son titre lors de la finale du Grand Prix à Vancouver du 6 au 9 décembre, qui réunit les six meilleurs de chaque catégorie.

"Même s'ils remportent la compétition à Grenoble, ils n'auront pas assez de points pour se qualifier. Dans une saison post-olympique, la finale du Grand Prix n'est pas un objectif principal", relativise Haguenauer, qui cible les Championnats d'Europe à Minsk (23-26 janvier) et les Mondiaux à Saitama au Japon (20-23 mars).

- Programmes renouvelés -

Après la saison olympique et quatre années passées au sommet de la danse sur glace et menées à un rythme effréné, les triples champions du monde (2015, 2016, 2018) et quadruples champions d'Europe (2015, 2016, 2017, 2018) ont pris le temps de souffler.

Depuis leur dernier triomphe mondial en mars à Milan, ils ne se sont produits qu'à une seule reprise. C'était à Villard-de-Lans (Isère) fin septembre, où ils n'ont présenté que leur programme court, rebaptisé danse rythmique.

"Les retours des juges avaient été bons. C'était une bonne base de travail pour préparer les Grands Prix. Ça a bien évolué, on verra ce que ça va donner ici en situation sur le circuit international", estime Haguenauer.

Pour repartir sur un nouveau cycle de quatre ans jusqu'aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, les jeunes Clermontois (23 ans pour Papadakis, 24 ans pour Cizeron) ont innové et renouvelé leurs programmes court et libre. La guitare a ainsi pris la place du piano pour le programme libre et ils ont fait appel au Suisse Stéphane Lambiel, vice-champion olympique en 2006, pour la chorégraphie du libre, dont le millésime 2018/19 sera présenté pour la première fois en compétition samedi.

Ils ne seront pas les seuls multiples médaillés mondiaux ou olympiques à patiner à Grenoble ce week-end. La Russe Evgenia Medvedeva, championne du monde 2016 et 2017 et vice-championne olympique à Pyeongchang, sera de la partie, tout comme la pépite du patinage américain Nathan Chen, champion du monde en 2018.

Côté français, Vanessa James et Morgan Ciprès, médaillés de bronze aux Mondiaux-2018, tenteront de s'affirmer en couples, catégorie dans laquelle ils seront prétendants aux podiums continental et mondial cet hiver.

Programme:

Vendredi

(15h00) Programme court messieurs

(16h55) Danse rythmique

(18h35) Programme court dames

(20h35) Programme court couples

Samedi

(13h50) Programme libre messieurs

(16h05) Danse libre

(19h00) Programme libre dames

(21h05) Programme libre couples