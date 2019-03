Patinage artistique: Zagitova en or, première historique pour Tursynbaeva

La jeune Russe Alina Zagitova, championne olympique en titre, a été sacrée championne du monde de patinage artistique, à 16 ans, vendredi à Saitama (Japon).

Zagitova a cumulé 237,50 points et a devancé la Kazakhe Elizabet Tursynbaeva (224,76) et une autre Russe, la vie-championne olympique 2018 et double championne du monde (2016 et 2017) Evgenia Medvedeva (223,80). Tursynbaeva (19 ans), nouvelle camarade d'entraînement de Zagitova à Moscou, est elle devenue la première patineuse à réussir un quadruple saut en compétition internationale senior.