Patinage de vitesse: deux nouveaux records du monde tombent à Salt Lake City

Les records du monde du 1500 m dames et messieurs de patinage de vitesse ont été améliorés dimanche lors de la finale de la Coupe du monde 2018-19 à Salt Lake City (Utah).

La Japonaise Miho Takagi est la nouvelle détentrice du record du monde du 1500 m avec un chrono d'1 min 49 sec 84/100e.

Le précédent record du monde (1:50.85) datait de novembre 2015 et avait été établi par l'Américaine Heather Bergsma sur ce même anneau de Salt Lake City, construit à l'occasion des JO-2002.

Il était tombé une première fois dimanche après le passage de l'Américaine Brittany Bowe (1:50.33), mais ce nouveau chrono de référence a été amélioré quelques minutes plus tard par Takagi.

Chez les messieurs, c'est le Néerlandais Kjeld Nuis qui a signé le meilleur chrono de l'histoire sur la même distance en 1 min 40 sec 18/100e.

Il a amélioré de près d'une seconde la record du monde (1:41.02) établi sur cette même glace de Salt Lake City par le Russe Denis Yuskov en décembre 2017.

En l'espace d'un week-end, six records du monde, dont celui du 500 m messieurs, sont tombés à Salt Lake City, considéré comme la glace la plus rapide du monde en raison de son altitude et de la qualité de ses installations.