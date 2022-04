Patinage: Poutine juge "impossible" que Valieva se soit dopée

Le président russe Vladimir Poutine a estimé mardi qu'il était "impossible" que la patineuse artistique Kamila Valieva, au centre d'un scandale de dopage durant les JO-2022 de Pékin, ait pu agir de manière "malhonnête".

"Tout le pays et tous les fans de patinage artistique à travers le monde ont tremblé pour Kamila. Son talent réunit tous les éléments les plus complexes du patinage artistique, sa plastique, sa beauté, sa puissance et sa tendresse", a déclaré M. Poutine qui a reçu mardi au Kremlin les sportifs russes médaillés lors des JO-2022, dont Valieva.

"Cette perfection est impossible à atteindre de manière malhonnête, en utilisant des moyens supplémentaires, en ayant recours à des manipulations. Dans le patinage artistique, tous ces moyens supplémentaires sont inutiles, nous le savons et comprenons parfaitement", a-t-il poursuivi.

Pour ses premiers JO d'hiver à seulement 15 ans, Valieva a participé à la victoire de la Russie dans l'épreuve par équipes à Pékin, devenant à cette occasion la première patineuse à réussir des quadruples sauts aux JO.

Les instances antidopage olympiques avaient ensuite annoncé que l'adolescente russe avait fait l'objet d'un contrôle antidopage positif fin décembre à la trimétazidine, substance utilisée pour soigner des angines de poitrine et favoriserait la circulation sanguine. Valieva avait reçu à la dernière minute du Tribunal arbitral du sport (TAS) le feu vert pour participer à l'épreuve féminine dont elle était la grande favorite, sans se prononcer sur son contrôle positif.

En tête après le programme court, elle avait complètement raté son programme libre, tombant plusieurs fois et terminant en pleurs pour finir à la 4e place, au pied du podium olympique.