Patinage: Valieva de retour en compétition ce week-end en Russie

La patineuse russe Kamila Valieva, au coeur d'une retentissante affaire de dopage lors des JO-2022, fera son retour sur la glace ce week-end lors d'une compétition réunissant l'élite russe exclue des compétitions internationales depuis l'invasion de l'Ukraine, rapporte la presse russe.

Selon le quotidien sportif Sport Express, Valieva, 15 ans, s'alignera dans la deuxième édition de la Coupe Pervy Kanal qui aura lieu de vendredi à dimanche à Saransk, à 500 km au sud-est de Moscou.

Elle sera notamment opposée à sa partenaire d'entraînement Anna Shcherbakova, sacrée championne olympique à Pékin en février.

La Fédération russe de patinage avait annoncé mi-mars qu'elle reprogrammait la Coupe Pervy Kanal du 25 au 27 mars pour faire coïncider ses dates avec les Championnats du monde 2022 qui ont débuté mercredi à Montpellier, sans les Russes ni les Bélarusses, exclus de toutes les compétitions internationales par la Fédération internationale de patinage (ISU) après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La liste des participants et participantes n'était jusque là pas connue: outre Valieva et Shcherbakova, seront en lice les couples Evgeniya Tarasova/Vladimir Morozov et Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, respectivement 2e et 3e à Pékin, et le duo Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, vice-champions olympiques de danse sur glace.

Valieva n'est plus apparue en compétition depuis sa catastrophique prestation dans le programme libre des JO-2022 en février qui l'a faite retrograder de la première place (après le programme court) à la 4e place finale.

L'ado russe a été l'une des figures marquantes des derniers Jeux d'hiver, après l'annonce en pleins JO-2022 de son contrôle antidopage positif fin décembre, l'autorisation reçue à la dernière minute du Tribunal arbitral du sport (TAS) de participer à l'épreuve féminine, sa déroute dans le programme libre et ses sanglots déchirants pas réconfortés par son entraîneure Eteri Tutberidze.

Valieva avait débuté ses JO-2022 en participant à la victoire de la Russie dans l'épreuve par équipes et en devenant à cette occasion la première patineuse à réussir des quadruples sauts aux JO.

Fin décembre, en marge des Championnats de Russie, elle avait été contrôlée positive à la trimétazidine, molécule utilisée pour soulager les angines de poitrine et interdite par l'Agence mondiale dopage depuis 2014, car elle favoriserait la circulation sanguine.

Parce qu'elle a moins de 16 ans, Valieva risque entre une simple réprimande et deux ans de suspension. La procédure pourrait durer plusieurs mois.