Patinage: Valieva vole de record en record

Elle a quinze ans seulement et vit son premier hiver en senior mais la Russe Kamila Valieva vole déjà de record en record, à l'image de son programme court aux Championnats d'Europe de patinage artistique, jeudi à Tallinn. Prometteur à trois semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Elève de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou et encore invaincue en cette saison olympique, Valieva est devenue la première patineuse à franchir la barre des 90 points au bout d'un programme court.

En couples, l'or européen a été décerné jeudi soir aux jeunes Russes Anastasia Mishina (20 ans) et Aleksandr Galliamov (22 ans), déjà champions du monde en titre et idéalement lancés vers l'échéance olympique.

Avec un score total de 239,82 points, nouveau record du monde, Mishina et Galliamov sont montés sur la première marche d'un podium 100% russe, complété par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (236,43) et Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (227,23).

Avec précisément 90,45 points récoltés au bout d'une prestation impeccable, Valieva a fait mieux que ses 87,42 points obtenus au Grand Prix de Russie fin novembre. Et, surtout, beaucoup, beaucoup mieux que ses adversaires : la plus proche est repoussée à plus de quatorze points.

"J'ai vraiment eu la sensation d'être dans mon programme aujourd'hui (jeudi), de raconter une histoire, c'est un sentiment agréable quand vous patinez et que vous oubliez votre corps, c'est tellement enivrant", raconte Valieva, qui semble filer vers son premier sacre international. Le programme libre est programmé samedi soir.

- Vers un premier sacre -

Surprise, ce n'est pas une autre Russe derrière elle, mais la Belge Loena Hendrickx (76,25).

"Je n'arrive toujours pas à y croire, les patineuses russes sont tellement fortes", s'étonne-t-elle.

Alexandra Trusova et Anna Shcherbakova, les deux compatriotes de Valieva elles aussi entraînées par Tutberidze, ne se sont classées "que" troisième (75,13) et quatrième (69,15). La première est tombée sur son triple Axel, la seconde, championne du monde en titre, a été privée de combinaison de sauts par une chute. Et les deux se sont avouées "contrariées".

"Quand je suis montée sur la glace, ça m'a ramenée deux ans en arrière aux Mondiaux juniors" dans la capitale estonienne déjà, où elle s'était parée d'or, se souvient Valieva. "C'est comme si je n'en étais jamais partie, je me sens comme à la maison, ça m'a peut-être aidée."

La jeune patineuse s'est aussi emparée des records du monde du programme libre (185,29) et du score total (272,21) cette saison.

"Obtenir ces scores, ça signifie que je vais dans la bonne direction, que je travaille comme il faut, et ça me motive à continuer", estime-t-elle.

En 2021, la compétition européenne avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.