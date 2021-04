Patinage: Vanessa James, ex-partenaire de Ciprès, va patiner pour le Canada avec Radford

Vanessa James, qui patinait en couples avec le Français Morgan Ciprès jusqu'à l'annonce de leur fin de carrière en septembre dernier, va faire son retour à la compétition pour le Canada la saison prochaine, avec Eric Radford, annonce la Fédération canadienne de patinage mercredi.

Radford (36 ans), double champion du monde (2015 et 2016) et médaillé de bronze olympique 2018 avec Meagan Duhamel, sort lui de sa retraite sportive prise au printemps 2018.

James et Ciprès, sacrés champions d'Europe en 2019 et médaillés de bronze mondiaux l'hiver précédent, prévoyaient initialement de patiner jusqu'en 2022, année des prochains Jeux olympiques d'hiver et des Mondiaux organisés à Montpellier. Mais leur fin de carrière, justifiée par "des raisons personnelles et sportives", a été précipitée par la mise en cause fin 2019 de Ciprès dans l'envoi de photos obscènes à une jeune patineuse de treize ans qui fréquentait la même patinoire que lui en Floride. Un mandat d'arrêt à son encontre a été émis en décembre dernier, selon l'avocate de la victime présumée Andrea Lewis.

James (33 ans), qui est née au Canada, a été libérée par la France, condition sine qua non de son transfert, explique-t-elle à CBC.

"Ils savent que c'est une opportunité incroyable pour moi, et que j'ai beaucoup apporté à la fédération (française), dit-elle. Je crois qu'ils sont contents de me voir continuer, même si c'est sous un autre drapeau."

Le "rêve" ultime de James et Radford, qui se sont mis sérieusement à l'entraînement en mars à Montréal, à moins d'un an des JO-2022, et dont Guillaume Cizeron participera à la chorégraphie d'un des programmes ? "Aller aux JO et, peut-être, y obtenir une médaille".

Le défi est de taille. Il faudra pour cela obtenir un des deux quotas canadiens en couples aux championnats nationaux l'hiver prochain.

"On a déjà vu des come-back, mais jamais en année olympique et avec un tout nouveau partenaire, ça n'a jamais été fait", mesure James.