Patrick Mignola nouveau président des députés MoDem

Le député de Savoie Patrick Mignola, 47 ans, a été élu mardi soir président des 46 députés MoDem, succédant à Marc Fesneau, entré au gouvernement, a-t-on appris auprès du groupe centriste.

Élu pour la première fois à l'Assemblée en juin 2017, dans la circonscription comprenant Chambéry, M. Mignola était premier vice-président du groupe, qui constitue le deuxième pilier de la majorité.

Il l'a emporté à une large majorité lors d'un vote à bulletins secrets face à Géraldine Bannier (Mayenne). Cyrille Isaac-Sibille (Rhône) avait retiré sa candidature initiale.

Sur Twitter, M. Mignola avait salué un peu plus tôt "un gouvernement renforcé, équilibré entre LREM et MoDem, élargi au-delà à gauche et à droite" à la suite du remaniement. Marc Fesneau, aux Relations avec le Parlement, sera naturellement un de ses interlocuteurs privilégiés.

M. Mignola a cheminé de longue date aux côtés de François Bayrou, devenant dès 1998 délégué national de l'UDF, chargé des Fédérations. Il est actuellement vice-président du Mouvement Démocrate.

Il avait été élu en 2001 maire de La Ravoire, dans l'agglomération de Chambéry, à 29 ans, après y avoir été adjoint au maire dès 1995. Il est resté maire jusqu'à la mi-2017.

En 1998, il était devenu conseiller général. Reconduit jusqu'en 2010, il s'est retiré cette année-là, pour se consacrer à la reprise de l’entreprise familiale de carrelage.

Il est resté PDG de Mignola Groupe, entreprise de revêtements de sol de près de 200 salariés, fondée par son père.

Auparavant, il avait été membre de plusieurs cabinets ministériels : de François Léotard (1993-1995), François Bayrou (1995-2001) puis Michel Mercier (2001-2005).

En 2015, il avait fait campagne auprès de Laurent Wauquiez (LR) aux élections régionales, obtenant la vice-présidence aux Transports après sa victoire. Il l'avait conservée jusqu'à son élection comme député.

Mais jeudi dernier, Patrick Mignola avait démissionné de son mandat de conseiller régional. Il avait fait valoir ses obligations à l'Assemblée - anticipant sans doute le vote de ce mardi - et avait dénoncé aussi la "dérive droitière" du président des Républicains.

"On avait eu un accord technique avec Laurent Wauquiez en 2015 mais, entre-temps, il est devenu président national des Républicains, et moi vice-président national du Mouvement Démocrate. Il ne fallait pas que l'accord technique devienne une figure baroque", avait-il notamment justifié.