Patrick Sébastien de retour en avril sur C8

Retraité du petit écran depuis son départ de France 2 en 2019, Patrick Sébastien effectuera un retour en mode mineur sur C8 en avril avec des rediffusions du "Plus grand cabaret du monde" et des "Années bonheur", a annoncé la chaîne mardi.

"Chaque samedi" à 21h05, à partir du 17 avril, Patrick Sébastien présentera "Samedi Sébastien" où il "proposera de revoir un ancien numéro à succès" de ses deux émissions phares, "dans une nouvelle version remontée, plus actuelle et plus rythmée", d'après le communiqué de C8.

Contactée par l'AFP, la chaîne du groupe Canal+ a précisé que "l'actualisation" des émissions d'origine passerait par le retrait de passages devenus "obsolètes", comme par exemple la promotion d'un artiste pour un album sorti il y a quelques années.

L'animateur lancera simplement l'émission en plateau, a ajouté la même source.

Patrick Sébastien partagera ainsi "ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la télévision", issus de ses 23 années chez France Télévisions.

Ce proche de Cyril Hanouna avait déjà été mis à l'honneur sur C8, avec deux documentaires en novembre, "Sébastien à la télé, c'est fou !", et une rediffusion de l'émission "Ze Fiesta ! 40 ans de scène" le 31 décembre dernier.

La direction de France Télévisions avait décidé en octobre 2018 de ne pas le reconduire à la rentrée 2019, l'animateur y voyant une éviction "injuste" pour les téléspectateurs.

En octobre, France 2 a lancé "Spectaculaire", un nouveau programme dédié au spectacle vivant, présenté par Jean-Marc Généreux, l'ancien juré québécois de "Danse avec les stars' (TF1).

La dirigeante du groupe public Delphine Ernotte avait alors déclaré dans la presse avoir proposé à Patrick Sébastien "d'évoluer, de moderniser le concept" du "Plus grand cabaret du monde". Mais "il a décliné", avait-t-elle déploré, assurant qu'elle aurait "préféré" le garder à l'antenne.