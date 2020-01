Patrimoine iranien : "L’Iran est un des berceaux de la civilisation"

Narmine Sadeg dans son atelier à Paris en 2019.

©Narmine Sadeg

Narmine Sadeg Narmine Sadeg, Les non-dits de Chîrîn, 2017-2018

Musée d’Art Contemporain de Marseille (MAC). ©Narmine Sadeg

Le Cylindre de Cyrus, exposé au British Museum de Londres

Les récentes destructions volontaires de patrimoine dans le monde



Afghanistan : les statues géantes des Bouddhas de la vallée de Bâmiyân sont dynamitées par les Talibans en 2001.



Mali : les djihadistes du groupe Ansar Dine détruisent 14 mausolées de saints musulmans à Tombouctou en 2012 (après reconstruction, les nouveaux mausolées sont inaugurés début 2016).



Irak : les cités antiques de Nimrud et d’Hatra, les collections du musée et des bibliothèques de Mossoul ainsi que de nombreux édifices religieux ont été rasés ou incendiés.



Syrie : depuis 4 ans, le groupe État islamique est responsable de la destruction de la cité antique de Palmyre, du vieux souk d’Alep de Nimroud et de Hatra.

Narmine Sadeg quitte l’Iran pour s’installer à Paris à 22 ans, en 1977, juste avant la Révolution islamique. Maître de conférences à l’université de Bordeaux, elle retourne dans son pays d’origine à intervalle régulier. Son travail, influencé par l'étrange et l'invisible, est exposé au Centre national d’art contemporain de Nice, au Musée MIT de Cambridge, à la Galerie Basilisk à Copenhague et la Galerie Werkstatt à Berlin.L’Iran est un des berceaux de la civilisation. L’empire Perse, fondé il y a plus de 2500 ans, s’étendait de la Macédoine à l’Inde et a connu les invasions arabo-musulmanes et mongoles. Ce vaste territoire abritait un grand nombre de cultures et toutes ces influences ont nourri l’art iranien. Les objets en bronze, les manuscrits, les miniatures sont le reflet de cette diversité. Malgré tous ces mouvements historiques, l’Iran a gardé ses spécificités religieuses, artistiques et surtout sa langue : le Persan. L’Iran est depuis toujours le grand pays de la poésie. Illettrés, érudits… tout le monde récite des vers ! Rûmî et Hafez, poètes persan du XIIIème et XIVème siècles, sont des figures majeures, connues dans le monde entier. Hafez a d’ailleurs très largement influencé Goethe. L’art moderne arrive au début des années 1960. Malheureusement, la révolution et la guerre avec l’Irak met à mal cet élan créatif. Malgré tout, des formes nouvelles apparaissent comme le cinéma iranien qui connait son essor à cette période.Depuis 2010, il y a une floraison des arts visuels et Téhéran compte énormément de galerie d’arts. Aussi, les artistes de la diaspora ont apporté une énergie nouvelle et stimulante. Les photographes Shirin Neshat et Shirana Shahbazi, la peintre Shirazeh Houshiary ou la sculptrice Nazgol Ansarinia ont fait le pont entre l’Iran et le monde. Leur travaux sont imprégnés de leur double culture et sont plus accessibles pour un public occidental. L’art iranien est souvent empreint d’une certaine mélancolie. Jusqu’à il y a quelques temps on avait espoir que l’embargo américain pourrait se terminer, désormais nous avons perdu tout espoir et on dépense beaucoup d’énergie pour survivre économiquement et socialement.Une œuvre artistique raffinée marque toujours l’Histoire. Que peut-on laisser à l’Humanité, si ce n’est des œuvres conduisant à la compréhension des nuances et des émotions subtiles ? L’Iran avec sa littérature, ses penseurs et ses philosophes y a fortement contribué. Rhazès, médecin, alchimiste et philosophe persan du IXème siècle a apporté une contribution inestimable à la science et à la médecine.Le cylindre de Cyrus, trésor perse exposé au British Museum, est considéré comme la première proclamation des droits de l’homme. Découvert en 1879, ce cylindre d'argile présente une proclamation du roi de Perse Cyrus II, écrite après sa conquête de Babylone, en 539 avant J.-C. Contrairement aux pratiques de l’époque, Cyrus n’a pas fait construire et restaurer ses temples par des esclaves mais par des artisans payés pour leur travail. Ces inscriptions décrivent également la liberté de culte, l’abolition de l’esclavage et la liberté de choix de profession, encore inconnus à l’époque en Occident.Les Iraniens sont globalement très attachés à leur patrimoine culturel. Savoir préserver une culture malgré les invasions témoigne de cet attachement profond. A cause des pénuries de matériel, il y a peu de possibilités de construction en Iran. Malgré cela, les Iraniens réussissent à mettre l’art en avant par la transformation de bâtiments industriels en musée par exemple… Cependant, je trouve qu’il est regrettable que beaucoup de chef d’œuvre ne soient pas en Iran. A la fin du XIXème siècle (dynastie Kadjar), le roi accorde à la France un monopole exclusif et perpétuel des fouilles archéologiques. A l’époque de Reza Chah (1925 à 1941, ndlr), ce monopole est contesté mais la France a conservé ce privilège.Il faut savoir que jusque dans les années 70, les fouilles archéologiques ressemblaient plutôt à des pillages officiels. On voulait avant tout récupérer des objets de valeur et en creusant, on détruisait beaucoup de couches des sols. Cela a rendu le travail des professionnels suivants plus difficile. Malgré cela, les monuments historiques iraniens sont très visités. Les gens s'intéressent beaucoup à la période préislamique et les grandes mosquées sont très prisées, tant par les Iraniens que par les touristes.