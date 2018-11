Pauvreté, famille, soin: nouvelles attributions de la secrétaire d'Etat Christelle Dubos

Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, s'est vue confier comme attributions précises la lutte contre la pauvreté, les politiques familiales et l'accès aux soins pour les plus démunis, a-t-on appris jeudi auprès de son cabinet.

"Agnès Buzyn a confié à Christelle Dubos le déploiement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que la conduite de la politique familiale et l'accès aux soins des personnes précaires", a indiqué cette source à l'AFP.

Elle continuera néanmoins "d'intervenir sur l'ensemble du périmètre du ministère", a-t-il été précisé.

Députée LREM de Gironde, Christelle Dubos, 42 ans, est titulaire d'un diplôme de travailleuse sociale et spécialiste des questions d'insertion sociale et professionnelle, milieu dans lequel elle a exercé pendant plus de vingt ans.

La ministre, qui désirait depuis plusieurs mois bénéficier de l'appui d'un secrétariat d'État, avait souhaité lors de sa nomination mi-octobre qu'elle "s'empare de la totalité des sujets", avant de lui confier "dans les semaines ou les mois qui viennent, des dossiers plus spécifiques".

Dans une réaction transmise à l'AFP, Mme Dubos a souhaité que ses "missions dans le champ de la famille, de la pauvreté ou de l'accès aux soins" participent "à construire cet État-providence du XXIe siècle que le président de la République et le gouvernement souhaitent bâtir". Elle a espéré qu'elles "conduisent à la transformation de notre modèle de protection sociale (...) plus juste pour celles et ceux qui aujourd'hui en ont besoin".