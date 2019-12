"Paye ta note" : le #MeToo de la musique classique

Arrête de te baisser pour ramasser des projecteurs, parce que ça m'excite. Témoignage sur le blog cité par Agathe

Des avancées ?

Agathe (un pseudonyme) est une violoncelliste de 35 ans. Si elle préfère cacher son visage, c’est pour ne pas mettre sa carrière en péril, dans un milieu où le réseau fait et défait les carrières. Exemple concret recueilli par le site : après leurs témoignages, certaines musiciennes ont été contraintes de changer d’orchestre."On imagine que le milieu de la musique classique est très chic. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme », explique Agathe.La jeune femme brise l’omerta et offre un espace de témoignage à ses paires. Elles sont musiciennes, instrumentistes, chanteuses, chargées de production, tourneuses, ou programmatrices. Elles affirment être victimes de sexisme ordinaire ou de harcèlement dans leur milieu professionnel. Cela peut aller de simples phrases dénigrantes comme : "Si elles sont là, c’est que la robe au concours a tout fait", expose la lanceuse d'alerte. Ou déraper littéralement vers des propos sexuels.Un exemple typique de sexisme ordinaire. Pour Agathe, il faut qu’il y ait une prise de conscience. « Il faut qu’un directeur ou qu’une directrice de structure musicale puisse dire stop, ces propos sont intolérables, on ne tolère pas cela ici », précise la jeune femme.Les choses changent, mais tout doucement. Le chroniqueur culture de TV5MONDE Nicolas George cite deux exemples concrets d'avancées dans le secteur de la musique classique. A la Philharmonie de Paris, un dispositif a été créé il y a deux ans et permet de mettre à pied, à titre conservatoire, un employé accusé de harcèlement.Autre avancée, deux femmes occupent désormais des postes clés. Emilie Delorme est à la tête du Conservatoire de Paris et Catherine Morin-Desailly vient d'être élue vice-présidente de l'Association Française des Orchestres. Le milieu des ensembles classiques est à la traîne. Seule satisfaction, la mise en place d'auditions à l'aveugle pour les concours.