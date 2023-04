Pays-Bas: au moins un mort dans le déraillement d'un train

Le déraillement d'un train à grande vitesse transportant des voyageurs a fait au moins un mort et 30 blessés, dont 19 graves, mardi à Voorschoten, entre La Haye et Amsterdam dans le Sud des Pays-Bas, ont annoncé les services de secours.

"Une personne est décédée et au moins trente autres ont été blessées. Onze personnes ont été recueillies chez des riverains, tandis que les blessés graves ont été transportés à l'hôpital", a-t-on précisé de même source.

Ce train à deux étages qui transportait une soixantaine de voyageurs a déraillé vers 03H30 (01H30 GMT) après avoir heurté des équipements de construction sur la voie dans la petite ville de Voorschoten, située à environ huit km au nord de La Haye, selon les services de secours.

"Des spécialistes sont au travail pour sécuriser le train", ont-ils ajouté, précisant que la cause de l'accident faisait "l'objet d'une enquête" .

Des images de l'accident montrent un premier wagon de tête dans un champ qu'il a labouré au passage et un deuxième penché sur le côté après avoir également déraillé.

Un troisième wagon est resté sur les rails et un quatrième a pris feu, a rapporté de son côté l'agence néerlandaise d'informations ANP.

Le trafic sur cette ligne qui dessert des villes comme Amsterdam, Bruxelles et Paris a été interrompu et ne reprendra pas avant mardi après-midi, selon des responsables des chemins de fer néerlandais.

- Hélicoptère de secours -

Des ambulances ont immédiatement été envoyées sur place, y compris un hélicoptère de secours afin de transporter les blessés les plus graves. La gravité de leurs blessures n'était pas connue dans l'immédiat.

"On a entendu un choc énorme et d'un coup les lumières se sont éteintes", a raconté un témoin non identifié à la télévision locale Omroep West.

"On n'a pas pu sortir tout de suite du train parce qu'il n'y avait plus d'électricité", a ajouté cet homme, visiblement en état de choc. "On est finalement sortis après ce qui nous a paru des heures".

La catastrophe ferroviaire la plus grave aux Pays-Bas remonte au 8 janvier 1962 lorsque deux trains de passagers se sont heurtés à Harmelen, près de la ville d'Utrecht dans le centre du pays, faisant 93 morts et 52 blessés.

L'accident s'était produit au milieu d'un épais brouillard et le conducteur d'un des deux trains n'avait pas vu un panneau de signalisation.

En 2016, un train avait heurté une grue de chantier dans le centre du pays, faisant un mort et six blessés. En 2012, l'accident d'un train près d'Amsterdam avait fait un mort également et 117 blessés.

L'accident de mardi survient après les déraillements quasiment simultanés vendredi en Suisse, lors d'une forte tempête, de deux trains régionaux (15 blessés).

En Grèce le 28 février, une catastrophe ferroviaire a fait 57 morts, choquant profondément ce pays tout entier.