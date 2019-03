Pays-Bas : fusillade dans un tramway à Utrecht

La fusillade s'est déroulée dans un tramway sur la place du 24 octobre à Utrecht, ville du centre des Pays-Bas. Une unité anti-terroriste et des hélicoptères médicaux ont rapidement été déployés.



La police a indiqué sur Twitter qu'il s'agissait d'un acte "potentiellement terroriste" et a confirmé que le suspect est toujours activement recherché.



La sécurité a été renforcée dans la province d'Utrecht, les aéroports et les bâtiments clés du pays.