Pays-Bas : une probable "attaque terroriste" à Utrecht

Alerte maximale

La fusillade s'est déroulée dans un tramway sur la place du 24 octobre à Utrecht, ville du centre des Pays-Bas. Une unité anti-terroriste et des hélicoptères médicaux ont rapidement été déployés.La police a indiqué sur Twitter qu'il s'agissait d'un acte "potentiellement terroriste" et a confirmé être à la recherche d'un suspect en fuite. Les autorités, via Twitter, ont rendu publique la photo d'un homme aux cheveux courts portant un blouson bleu, tirée d'une caméra de vidéosurveillance du tramway. "La police recherche Gokmen Tanis, 37 ans (né en Turquie) en lien avec l'incident de ce matin", indique la police d'Utrecht sur Twitter, enjoignant au public de "ne pas l'approcher".Les autorités ont immédiatement annoncé un renforcement de la sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays et conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes et aux habitants de "rester à l'intérieur tant qu'on n'en saura pas davantage".

Elles n'ont évoqué à ce stade qu'un seul tireur mais indiqué ne pas exclure la possibilité qu'il y en ait plusieurs.