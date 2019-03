Pays-Bas : une probable "attaque terroriste" à Utrecht, l'auteur présumé arrêté

L'une des fusillades s'est déroulée dans un tramway sur la place du 24 octobre à Utrecht, ville du centre des Pays-Bas. Une unité anti-terroriste et des hélicoptères médicaux ont rapidement été déployés.



La police a indiqué sur Twitter qu'il s'agissait d'un acte "potentiellement terroriste" et a confirmé être à la recherche d'un suspect alors en fuite : "la police recherche Gokmen Tanis, 37 ans (né en Turquie) en lien avec l'incident de ce matin". Le tireur présumé a finalement été arrêté ce lundi soir. Alerte maximale Les autorités avaient immédiatement renforcé le niveau de sécurité à son maximal dans les aéroports et les bâtiments clés du pays, et conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes et aux habitants de rester confinés.