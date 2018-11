Pays-Bas/France: "On risque de souffrir", prévient Lloris

"On risque de souffrir" face à une jeune équipe des Pays-Bas "en très bonne voie de reconstruction", a souligné le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris, jeudi à Rotterdam, à la veille du match contre les Néerlandais en Ligue des nations.

Le gardien français et son sélectionneur Didier Deschamps ont notamment mis en avant le potentiel du milieu néerlandais Frenkie De Jong, 21 ans, très prometteur au poste de sentinelle.

. Les Pays-Bas et l'avenir

Lloris: "C'est un adversaire de très grande qualité. Ils restent sur deux très bons matches face à l'Allemagne (3-0) en compétition et la Belgique en amical (1-1). Ils ont énormément de qualités même si ça reste une jeune équipe, en très bonne voie de reconstruction. Cette équipe a de l'avenir, on risque de souffrir. Il va falloir être très solide. Si on espère faire un bon résultat, il va falloir élever le niveau".

Deschamps: "Ils sont sur un bonne dynamique, il n'y a qu'à regarder les deux derniers résultats. Même au mois de septembre contre nous (2-1 pour la France), pendant une heure, on a eu une bonne maîtrise, mais sur la fin c'était plus difficile".

. De Jong, "intéressant"

Deschamps: "On a tendance à ressortir des joueurs offensifs, mais il y en a un qui m'impressionne, c'est le jeune De Jong au milieu de terrain, par son intelligence de jeu, sa capacité à sortir les ballons, à verticaliser. C'est un joueur très intéressant".

Lloris: "C'est une équipe qui aime la possession du ballon avec notamment cette sentinelle De Jong qui est un excellent joueur, promis à un très bel avenir. Il y a également des individualités et des leaders comme (Virgil) Van Dijk et (Memphis) Depay. Depay joue dans le championnat de France (à Lyon), on le connaît tous, il a un potentiel fantastique, il a montré de belles choses. Contre l'Allemagne, ils ont fait un match plein. Il y a eu également de la réussite mais gagner 3-0 contre l'Allemagne, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un signal fort".

. Destin en mains

Deschamps: La qualification pour le Final Four, "ça dépend de nous, à travers le résultat de demain qui doit nous permettre d'assurer la première place de notre groupe. On sait ce qu'il nous reste à faire. Vous savez très bien que deux résultats peuvent nous convenir (le nul ou la victoire). Mais même si un nul nous suffit, on va jouer ce match avec l'ambition et l'objectif de le gagner".

. Griezmann et Mbappé rivaux pour le Ballon d'Or, un problème?

Deschamps: "Je ne pense pas, bien au contraire. Les matches qui ont précédé l'ont démontré. Maintenant, c'est réglé (les votes sont terminés), tout est déjà décidé. Le match de demain ne va pas changer quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'opposition avec un qui veut faire plus que l'autre. Ils ont été importants à tour de rôle. Ils ont été décisifs et ont fait marquer. Pour moi, la présence des deux, c'est une force pour l'équipe de France".

Propos recueillis en conférence de presse