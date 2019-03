Pécresse (LR) soutiendra la liste Bellamy "par fidélité et amitié"

La présidente LR de l'Ile-de-France Valérie Pécresse, qui avait exprimé des réserves, a annoncé lundi qu'elle soutiendrait la liste de son parti conduite par François-Xavier Bellamy par "fidélité et amitié" et pour "réconcilier les deux droites".

"Je voterai pour la liste des Républicains, j'ai choisi de rester dans ma famille politique, j'ai deux raisons à cela : d'abord ma fidélité à cette famille, mais aussi l'amitié que j'éprouve pour le trio de tête de liste", a expliqué sur RTL la cheffe de file du mouvement Libres! au sein de LR.

"Il faut réconcilier les deux droites, c'est mon devoir", a-t-elle également lancé, estimant qu'il "y a un défi à droite qui est le défi de l'élargissement, du rassemblement" des deux droites, "une droite qui est plus conservatrice", incarnée par Bellamy, et une droite "qui est plus ouverte".

Elle a salué à cet égard la "parole très importante qu'(elle) avai(t) besoin d'entendre" la semaine dernière de Bellamy qui "a dit que son rôle était de réconcilier les deux droites".

Mme Pécresse avait appelé début février les Républicains à "réaffirmer leur soutien" à la loi Veil sur l'IVG face au "vrai risque" de voir certains électeurs effrayés par le choix de Bellamy comme tête de liste.

Elle a regretté la convocation par le président des Républicains Laurent Wauquiez, le 12 mars devant le bureau politique de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, toujours membre de LR mais réputé proche d'Emmanuel Macron.

"Je suis très triste pour ma famille qu'on en arrive là parce que je pense que, peut-être, des gestes auraient été nécessaires pour ancrer Jean-Pierre Raffarin dans la famille", a-t-elle estimé.

Fin janvier, M. Raffarin avait déclaré qu'il "déciderait" s'il reste au sein des Républicains en fonction de la position du parti sur l'Europe, soulignant être "aujourd'hui plus près du projet de Macron", auquel, selon de nombreuses sources, il est décidé à apporter son soutien.