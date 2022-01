Pécresse retravaille les modalités de sa hausse de 10% des salaires

Valérie Pécresse retravaille les modalités de sa proposition visant à augmenter de 10% les salaires nets du privé allant jusqu'à 2,2 Smic, a-t-on appris auprès de ses porte-parole jeudi, confirmant une information des Echos.

"L'objectif reste le même, il peut y avoir des ajustements qui s'opèrent sur les modalités" mais "nous assumons toujours intégralement notre objectif d'augmentation de 10% des salaires nets hors inflation d'ici les cinq prochaines années", a affirmé lors d'une conférence de presse Geoffroy Didier, chargé de la communication de la candidate LR à la présidentielle.

Pour ce faire l'"Etat prendra ses responsabilités" en finançant à l'été une baisse de 2,4 points des cotisations vieillesse des salariés, ce qui devrait entraîner une hausse des salaires nets de 3%, a-t-il ajouté.

Cette mesure côté Etat se fera "en demandant aussi aux entreprises un effort de revalorisation salariale", a affirmé un des porte-parole de la candidate, Othman Nasrou, "eu égard à toutes les possibilités proposées notamment sur l'assouplissement du temps de travail".

"Le geste de départ est assumé par l'Etat" et "je refuse de me mettre dans le scenario du pire où les entreprises refuseraient de jouer le jeu" d'une revalorisation salariale, a ajouté M. Didier, assurant: "on ne sera pas dans un match patrons contre salariés, ce temps est partiellement révolu".

Pour cela une conférence salariale doit être réunie avec les entreprises, comme l'écrivent Les Echos, qui font état de "critiques du patronat" quant au coût de la proposition initiale de la candidate LR.

Valérie Pécresse prévoyait initialement de transférer aux entreprises les cotisations vieillesse des salariés, l'Etat prenant en charge les deux tiers du coût de cette mesure.

"Restait cependant à la charge des entreprises environ 8 milliards" d'euros selon Les Echos, qui assurent que des chefs d'entreprises ont fait remonter leurs inquiétudes à la candidate LR.

"On n'a pas été informés d'une pression particulière", a assuré M. Nasrou selon qui "il y a un dialogue constant" et "une discussion sur les modalités techniques" qui n'impliquent "pas un gros changement de braquet".

Valérie Pécresse, qui promet un "choc de pouvoir d'achat", avait assuré le 18 janvier sur BFMTV qu'"aujourd'hui, la priorité c'est les salaires". Elle compte aussi défiscaliser les heures supplémentaires et permettre de convertir les RTT en salaire.