Pécresse "sans tabou" sur une autonomie pour la Corse

En déplacement en Corse, Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, a affirmé jeudi ne pas avoir de "tabou" concernant un statut d'autonomie pour l'île de Beauté, mais dans le cadre d'"une République des territoires" et en fixant des "lignes rouges".

"C'est un véritable projet de République des territoires que je veux porter, c'est-à-dire effectivement la possibilité pour la Corse d'évoluer vers un statut d'autonomie, mais ce statut il faudra le construire sur dix ans", a expliqué Mme Pécresse en début d'après-midi à Ajaccio, après avoir rencontré Gilles Simeoni, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse.

"La question statutaire n'est pas prioritaire pour moi, (...) mais je n'ai pas de tabou et tout cela nous le construirons ensemble", a aussitôt ajouté la candidate, en soulignant que pour elle "la question prioritaire c'est celle d'un plan d'investissements" pour l'île, après "un quinquennat des occasions manquées et des promesses non tenues" de la part de l'Etat.

"La question statutaire c'est la résultante d'un processus de confiance retrouvée, dans lequel la Corse dans la République, la Corse et l'Etat réussissent à travailler ensemble, et c'est cela que, avec Gilles Simeoni, nous voulons mettre sur pieds", a précisé Mme Pécresse, en expliquant vouloir lancer "un processus de décentralisation qui sera le plus ambitieux que la République ait connu depuis les lois Defferre" de 1982.

La candidate à la présidentielle a cependant rappelé avoir "quelques lignes rouges" concernant cette éventuelle autonomie corse, à savoir "la co-officialité de la langue corse (avec le français), ce qui serait une atteinte à une nation une et indivisible, et le statut de résident, (qui) porterait atteinte à l'indivisibilité de la nation".

Ces deux points font pourtant partie des quatre priorités défendues par les nationalistes corses depuis leur arrivée au pouvoir dans l'île en 2015, dans le cadre de leur demande d'un "statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice".

Concernant la langue corse, Valérie Pécresse a cependant expliqué qu'elle était "très attachée à la diffusion des langues régionales, à leur enseignement, car ce sont nos racines, nos terroirs, nos territoires".

S'exprimant après Mme Pécresse, sans avoir entendu sa déclaration à la presse, M. Simeoni a expliqué lui avoir fait part de la nécessité pour les candidats à la présidentielle de "prendre en compte le vote réaffirmé des Corses" et "l'expression du suffrage universel" qui a porté les nationalistes au pouvoir dans l'île.

Lors de son passage à Ajaccio, qu'elle avait entamé jeudi en déposant une gerbe sur la place où avait été assassiné le Préfet Claude Erignac en 1998, Mme Pécresse a donc rencontré M. Simeoni, avant de visiter l'hôpital de la ville.

Celle qui s'est à l'occasion présentée comme "petite-fille de médecin corse" devait ensuite prendre la route vers Ghisoni, un village de 200 habitants au cœur de l'île, pour une rencontre avec des habitants et des élus. Puis elle devrait terminer la journée à Bastia, d'où elle doit partir vendredi matin.

"Je me fais engueuler parce que mon grand-père est de Bastia et je vais juste aller boire un verre sur le port", a-t-elle souri, en concédant que "la susceptibilité des Corses est légendaire".