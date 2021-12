Pécresse veut faire de la police municipale la "troisième force de police" du pays

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a plaidé mercredi pour faire des polices municipales "la troisième force de police" du pays, proposant également un plan "sur dix ans" pour "casser les ghettos".

"Casser les ghettos sera ma priorité, ça prendra dix ans, mais il est indispensable pour éviter les zones de non-droit et de non-France", a affirmé Mme Pécresse lors d'un point presse à la fin d'un déplacement à Meaux.

Il faut remplacer ces ghettos "par des quartiers à taille humaine" avec "de la mixité sociale", a-t-elle ajouté, après avoir visité une tour bientôt promise à la démolition dans le quartier Beauval, qui fait l'objet d'un gigantesque plan de rénovation urbaine.

"Pour cela il faut ramener la sécurité du quotidien" et "il faut voir les polices municipales comme la troisième force de police dans notre pays", a ajouté Mme Pécresse, reçue par le maire de Meaux Jean-François Copé qui a lui même fortement développé sa police municipale.

Alors que Nicolas Sarkozy avait supprimé la police de proximité mise en place au carrefour des années 1990 et 2000 sous Lionel Jospin, Mme Pécresse a plaidé mercredi pour "une vraie police de proximité, armée, obligatoire, dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants".

Selon elle, la police nationale et la gendarmerie "ne sont plus hostiles à cette coopération". Mais pour développer la "complémentarité" il faudra donner "plus de moyens et plus de compétences" aux policiers municipaux, a-t-elle ajouté après avoir visité les locaux de la police municipale de la ville.

La présidente de l'Ile-de-France, qui revendique d'avoir à ce poste "pris la compétence sécurité à bras le corps" et "financé 300 polices municipales", a également plaidé pour "une école nationale des polices municipales".

A quelques heures de l'intervention télévisée du chef de l'Etat, elle a estimé qu'Emmanuel Macron allait "sans doute nous expliquer que tout va bien. Mais les Français ressentent une montée de l'insécurité constante".

"Cette question de l'autorité est clé, je la mettrai au coeur de ma campagne" avec "des solutions de bon sens", a affirmé Mme Pécresse en répétant sa volonté d'alourdir les peines dans les quartiers les plus criminogènes des 62 "zones de reconquête républicaine".

"Je revendique de jeter un pavé dans la mare et de dire +doublons les peines dans ces zones+ pour vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière", a affirmé Mme Pécresse.